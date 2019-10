Turkin ulkoministeri torjui Trumpin rauhanvälitystarjouksen: "Emme neuvottele terroristien kanssa"

Hyökkäyksessä oli lauantaihin mennessä kuollut ainakin 30 siviiliä, kertoi Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu torppasi lauantaina Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tarjouksen toimia neuvottelijana Turkin hallinnon ja kurdien YPG-joukkojen välillä. Asiasta kertoi Deutche Welle. Yhdysvallat on vaatinut Turkkia keskeyttämään hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan.

– Me emme neuvottele terroristien kanssa. Ainoa asia, jonka he voivat tehdä, on laskea aseensa. Yritimme jo kerran poliittista ratkaisua Turkissa ja näimme mitä tapahtui, Çavuşoğlu sanoi.

Turkki ilmoitti vallaneensa Syyrian Ras al-Ainin rajakaupungin. Vastassa olevat SDF-joukot kiistivät tiedon ja sanoivat taistelun kaupungista jatkuvan. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat paenneet kaupungista.

Turkki kohdisti ensimmäiset hyökkäykset keskiviikkona Ras al-Ainiin aloitettuaan sotilasoperaation Syyrian pohjoisosassa kurdeja vastaan. Turkin viranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersille, että Turkin joukot tekivät lauantaina tarkastuksia asuinalueilla.

Ras al-Ainin yllä näkyi lauantaina sotakoneita ja sankkoja savupilviä, kertoi Turkin puolelta tilannetta tarkkaillut Reutersin kirjeenvaihtaja.

Saksa lopettaa aseviennin

Yhdysvallat korotti äänenpainoaan yrityksissään saada Turkki keskeyttämään sotilastoimet sen tukemia kurdien YPG-joukkoja vastaan, jotka toimivat osana SDF-joukkoja. Yhdysvaltojen mukaan Turkki aiheuttaa "vakavaa vahinkoa" maiden suhteille ja sille voidaan määrätä pakotteita.

Saksa ilmoitti lauantaina lopettaneensa aseviennin Turkkiin sotilasoperaation takia.

Hätäistuntoon Egyptin kutsusta kokoontunut Arabiliitto tuomitsi Turkin operaation lauantaina. Se vaati YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin hyökkäyksen lopettamiseksi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vastasi yltyvään kritiikkiin Turkkia kohtaan perjantaina, ettei keskeytä iskua, "huolimatta kenenkään mielipiteestä".

Paenneita lähes 200 000

Hyökkäyksessä oli lauantaihin mennessä kuollut ainakin 30 siviiliä, kertoi Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

SDF-joukkojen mukaan perjantaina taisteluissa kuoli 23 Turkin joukkoja vastaan taistellutta sotilasta ja 37 haavoittui.

Keskiviikon jälkeen SDF on ilmoittanut 45 sotilaan kuolleen.

Pohjois-Syyrian kurdihallinto sanoi lauantaina, että yli 190 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodistaan Turkin hyökkäyksen takia. YK arvioi perjantaina, että luku on yli 100 000.

Turkin puolelta otetussa kuvassa näkyy, kuinka savu kohosi lauantaina Syyrian Ras al-Ainin rajakaupungista, jota Turkki pommitti.

Yksi paenneista on Reutersin haastattelema kurdilääkäri Farid Mustafa, joka lähti Ras al-Ainista viimeisten joukossa torstaina. Hänen mukaansa kaupunkiin jäi harvoja asukkaita puolustamaan kotiaan.

– En pelkää taloni puolesta, se saa tuhoutua. Mutta mitä jos koko kotikaupunkini häviää, mitä sitten teen?

Mustafa pakeni vaimonsa ja kahden pienen lapsensa kanssa. Hän kertoo jonottaneensa lasten itkiessä pitkässä autojonossa, kun sotakoneet lensivät kaupungin yllä.

Perhe oleskelee nyt sukulaisten luona Syyrian Hasakassa, jossa asukkaat ovat majoittaneet pakolaisia.

Osa Hasakaan paenneista nukkuu puistoissa ja kaduilla. Viranomaiset ovat huolissaan veden ja ruuan riittämisestä pakolaisille.

Mustafa pakeni, koska pelkäsi, että Turkki liittolaisineen tappaisi hänet hänen etnisyytensä takia. Turkki on ilmoittanut että operaation tarkoitus on "puhdistaa terroristit" alueelta, jonne se haluaa jälleenasuttaa Syyrian pakolaisia Turkista.

Kurdit ovat rakentaneet itsehallintoaluetta Syyrian koillisosaan vuodesta 2012 lähtien.

Presidentti Erdoğanin mielestä kurdien YPG-joukot joukot ovat uhka Turkille, koska niillä on yhteyksiä Turkissa iskuja tehneeseen PKK-puolueeseen.

SDF varoitti Isisin elpymisieestä

SDF varoitti lauantaina, että äärijärjestö Islamilainen valtio (Isis) on jo elpynyt Turkin hyökkäyksen takia. Se pyysi liittolaisiaan sulkemaan ilmatilan Turkin sotakoneilta.

– Turkin hyökkäys ei enää uhkaa elvyttää Daeshia (Isisiä), sillä se on jo herätetty henkiin. Terroristijärjestö on aktivoitunut Qamishilisisa, Hasakassa ja muilla alueilla sanoi SDF:n toiminnasta vastaava viranomainen Redur Xelil televisiopuheessaan.

Xelil viittasi autopommi-iskuihin, joita kaupungeissa oli tehty. Xelilin mukaan SDF-joukot jatkaa Isisin vastaista taistelua yhdessä Yhdysvaltojen johtaman koalition kanssa, vaikka se joutuu nyt vastaamaan myös Turkin hyökkäyksiin.

Turkin hyökkäyksen on pelätty pahentavan Syyriassa kahdeksan vuotta jatkunutta konfliktia. Kurdit ovat osallistuneet Isisin kukistamiseen ja vartioivat leireille suljettuja Isis-taistelijoita. Pelkona on, että Isisin vangitut jäsenet voivat paeta tilanteen muuttuessa sekasortoisemmaksi.