Turkin presidentti pitää liiran syöksyä poliittisena juonena - Turkki aikoo etsiä uusia liittolaisia

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan väittää, että Turkin liiran arvon syöksy on poliittinen juoni maata vastaan. Hänen mukaansa Turkki etsii uusia markkinoita ja liittolaisia.

- Operaation tarkoitus on saada Turkki antautumaan kaikilla osa-alueilla, niin rahoituksessa kuin politiikassa. Meitä vastassa on jälleen poliittinen ja salakavala juoni, presidentti sanoi kannattajilleen Mustallamerellä sijaitsevassa Trabzonissa.

Turkin liiran arvo on romahtanut yli 16 prosenttia sen jälkeen kun maan suhteet Yhdysvaltojen tulehtuivat entisestään. Perjantaina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi kaksinkertaistavansa Turkille asetetut teräs- ja alumiinitullit. Valtiot ovat myös kiistelleet muun muassa amerikkalaisen pastorin vangitsemisesta ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä Syyrian kurditaistelijoiden kanssa.

- Voimme sanoa vain hyvästi jokaiselle, joka uhraa strategisen kumppanuuden ja puolen vuosisadan liittolaisuuden 81 miljoonan ihmisen kanssa terroristiryhmien vuoksi, Erdogan sanoi.

Sijoittajien luottamusta on heikentänyt se, että Turkin keskuspankki on menettämässä itsenäisyytensä. Monet asiantuntijat ovat sanoneet, että pankin tulisi nostaa ohjauskorkoaan, mitä presidentti on kiivaasti vastustanut. Keskuspankki ei olekaan kevään jälkeen nostanut korkoja.