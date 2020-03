Turkin presidentti Erdogan vaatii Kreikkaa avaamaan porttinsa siirtolaisille – Erdogan tapaa EU-johtoa Brysselissä tänään

Suomen hallitus ampuu omaan nilkkaan noilla löysillä puheilla turvapaikkapolitiikasta Kreikan rajalla. Ei pitäs mennä sotkeutumaan tämänkaltaisella hallituksen mielipiteellä sinne ja antaa ymmärtää että kaikki saa tulla ja turvapaikkahakemus myönnetään. Suomi voi olla riskimaana samanlaiseen tilanteeseen. Niin kuin vanhat valtiomiehet sanoo että niitä ihmisoikeus sopimuksia ei ole tehty näihin tilanteisiin, niin pitäs se myös uskoa. Järjetöntä laittaa suomen rajavartiostoa sinne kahden kuoren väliin. Mitäs sitten kun meidän itäraja alkaa vuotaa? Rajanylitys paikkoja voi sulkea mutta kesällä pääsee mehtiä pitkin noin vain ja se on siinä. Voi kun tuo suomen hallitus tajuais tämän tilanteen. Ainut luottamus on nyt presidenttiin jolla on järkeä, mutta kun ei oo enää valtaa.