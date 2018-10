Turkin poliisi tutkii Saudi-Arabian konsulin asunnon Istanbulissa

Turkin poliisi on aloittanut Saudi-Arabian konsulin Istanbulin-asunnon tutkimisen. AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan noin kymmenen viranomaista on mennyt konsulin asuntoon, ja joukossa on rikospaikkatutkijoita valkoisissa haalareissa.

Turkin viranomaiset uskovat, että sauditoimittaja Jamal Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa. Myös Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on keskustellut Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa toimittajan katoamisesta. Pompeo tapasi eilen Saudi-Arabian johtoa ja saapui Turkkiin tänään aamulla.