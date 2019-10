Turkin armeija on iskenyt 181 kohteeseen Syyriassa – Tämä tapahtumista tiedetään nyt

Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan jatkui torstaiaamuna. Miten tapahtumat ovat edenneet ja mistä niissä on kyse?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Syyrian pohjoisrajalta Ras al-Aninin rajakaupungista. Turkki aloitti hyökkäykset Pohjois-Syyriaan keskiviikkona.

Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan Suomen aikaa noin kello 16 keskiviikkona. Turkin puolustusministeriö on kertonut iskujen kohdistuneen 181 sotilaskohteeseen. Turkin armeijan lisäksi mukana on Turkin syyrialaisia liittolaisia.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut Turkin tavoitteeksi perustaa Syyrian rajaseudulle noin 30 kilometriä leveä "turvavyöhyke", josta maa ajaa uhkana pitämänsä kurdit loitolle.

Turkin tarkoitus on myös siirtää turvavyöhykkeelle noin 1,5–2 miljoonaa Syyrian sodan pakolaista, jotka ovat tällä hetkellä Turkissa. Yhteensä maa on ottanut vastaan lähes neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta. Kurdijoukot taas pyrkivät pitämään kiinni alueistaan, joita he pitävät hallussaan Pohjois-Syyriassa.

Myöhään keskiviikkoiltana Turkin puolustusministeriö twiittasi Turkin armeijan käynnistäneen maaoperaation yhdessä syyrialaisten liittolaistensa kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters. Turkin media on uutisoinut joukkojen edenneen Syyriaan neljästä eri pisteestä. Kaksi niistä sijaitsee Tel Abyadin kaupungin lähellä ja kaksi muuta lähellä Ras al Ain kaupunkia rajaseudulla.

Tuhannet ihmiset ovat paenneet Ras al Ain kaupungista kohti Hasakan maakuntaa, joka on kurdijohtoinen. Turkin ilmaiskut ovat tappaneet ainakin viisi siviiliä ja kolme taistelijaa kurdijohtoisista SDF-joukoista. Lukuisia siviilejä on haavoittunut.

Reuters on nähnyt Turkin YK:n turvallisuusneuvostolle lähettämän kirjeen. Siinä sotilasoperaation kerrotaan olevan muun muassa harkitun ja vastuullisen.

Turvallisuusneuvosto kokoontuu torstaina keskustelemaan Syyrian tapahtumista viiden eurooppalaisen jäsenensä eli Britannian, Ranskan, Saksan, Belgian ja Puolan pyynnöstä.

Egyptin valtion televisiokanava kertoi torstaiaamuna Irakin presidentin Barham Salihin käyneen puhelinkeskustelun Syyrian tilanteesta Egyptiä johtavan Abdel Fattah al-Sisin kanssa.