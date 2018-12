Turistibussissa räjähti lähellä Gizan pyramideja Egyptissä

Egyptissä Gizan pyramidien läheisyydessä on sattunut kuolonuhreja vaatinut bussiräjähdys, kertoo Sky News Arabia.

Egyptin sisäministeriön mukaan räjähdyksessä on kuollut kaksi vietnamilaista turistia ja 12 ihmistä on loukkaantunut. Loukkaantuneista kaksi on kotoisin Egyptistä ja loput ovat vietnamilaisia turisteja, kerrotaan ministeriön tiedotteessa.

Aiemmin uutisointiin, että bussi ajoi tienvarsipommiin.

Ministeriö vahvisti tiedon ja kertoi, että seinämään piilotettu räjähde osui bussiin lähellä Marioutiya-katua hieman kello kuuden jälkeen paikallista aikaa.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkimista.

Al Arabiya -uutiskanavan mukaan alustavat raportit kertovan kyseessä olleen kotitekoinen pommi.