Tuore kansainvälinen työryhmä jäljittää verkossa seksikuvissa esiintyneitä lapsia – jäljet johtavat usein Filippiineille

Hyvä englannin kielen taito, laajalle levinnyt köyhyys ja halpa internet luovat tilanteen, jossa Filippiineillä tehtiin viime vuonna noin 60 000 ilmoitusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä verkossa.

Vinkki tuli FBI:ltä: Yhdysvalloissa tehty pidätys johti sosiaalisessa mediassa julkaistuihin valokuviin, jotka esittivät nuoria filippiiniläistyttöjä harrastamassa seksiä.

Uusi kansainvälinen lapsiseksin vastainen työryhmä alkoi Filippiinien poliisin johdolla tutkia kuvien digitaalisia jälkiä, jotta hyväksikäytetyt tytöt löydettäisiin.

– Kuvat olivat hyvin seksuaalisesti epäsiveellisiä – häiritseviä, sanoi filippiiniläinen poliisi William Macavinta, joka johtaa verkkoseksin vastaista yksikköä.

Kyseessä on moderni orjuuden muoto, jossa lapsia käytetään hyväksi verkkokameran avulla. Filippiinien katsotaan olevan nopeasti kasvavan seksikaupan keskus.

– Oli selvää, että meidän piti toimia nopeasti lasten löytämiseksi, sanoi Macavinta.

Hyväksikäytön taustalla epäpyhä kolminaisuus

Kolme viikkoa myöhemmin brittiläiset ja australialaiset poliisit kokoontuivat paikallisten kollegoidensa kanssa illansuussa ja iskivät slummiin, joka sijaitsi Manilan kalastussataman luona.

Työryhmä ei löytänyt paikallisia rikollisia, mutta pelasti viisi 10–13-vuotiasta tyttöä. Heidät oli pakotettu näyttelemään seksiakteja kameran edessä amerikkalaisyleisölle.

Maailman seksikanavilla esiintyviä uhreja arvioidaan olevan Filippiineillä kymmeniä tuhansia. Tilannetta maassa ruokkivat hyvä englannin kielen taito, laajalle levinnyt köyhyys ja halpa internet.

Viime vuonna tässä Kaakkois-Aasian maassa tehtiin noin 60 000 ilmoitusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä verkossa. Tapausten määrä nousi kolmanneksen vuodesta 2017.

Viranomaiset viimein yhteistyöhön

Internetissä harjoitettavan lapsiseksin tutkinnalla on monia esteitä. Monet uhrit ovat vanhempiensa hylkäämiä, eivätkä he uskalla puhua. Modernin teknologian ansiosta videon alkuperän jäljittäminen on hankalaa.

– Tätä kätkettyä rikollisuutta on hyvin vaikea lopettaa, sanoi Macavinta.

Hän mainitsi tiukat yksityisyyttä koskevat lait, joiden vuoksi poliisin on vaikea seurata epäiltyjä ja tehdä pidätyksiä ilman etsintäkuulutusta.

– Tiedämme näistä tapauksista saadessamme vihjeitä ulkomaisilta poliiseilta.

Netin lapsiseksiä tutkiva työryhmä PICACC käynnistyi helmikuussa, ja siinä on mukana poliiseja Australiasta ja Britanniasta. Työryhmällä on myös yhteyksiä Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Ruotsiin, Saksaan ja Hollantiin.

– Historiallisesti yhteistyötä ei ole ollut paljon, sanoi australialainen Richard Stanford, joka on mukana työryhmässä.

Australia, Yhdysvallat ja Britannia pyrkivät estämään kansalaisiaan osallistumasta tähän laittomaan bisnekseen, jonka uskotaan levinneen laajalle Kaakkois-Aasiassa.

Tähän asti eri maiden tutkijat ovat työskennelleet tietämättöminä toisistaan. Nyt kaikesta verkossa havaittavasta lapsiseksistä raportoidaan työryhmälle, tapahtui se Filippiineillä tai muualla.