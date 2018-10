Tuoksuu luksukselle – 190 vuotta sitten perustettu Guerlain on pitänyt yhä pintansa

Ranskalainen Guerlain on levittänyt kosmetiikkaa jo 190 vuoden ajan. Kävimme maailman vanhimmassa luksusparfyymitalossa.

Shalimar-tuoksu lanseerattiin vuonna 1925. Sitä on käyttänyt muun muassa Rita Hayworth. Kuvassa vanha myyntijuliste.

Maailman vanhin luksusparfyymien ja -kosmetiikan luoja sijaitsee tietenkin Pariisissa.

190 vuotta sitten perustettu Guerlain on pitänyt yhä pintansa, vaikka rinnalle nousi 1900-luvulla suuria nimiä kuten Chanel, Dior, Patou, Givenchy ja Lancôme.

Guerlainin myyttisin parfyymi Shalimar tuli markkinoille vuonna 1925, ja se tunnetaan edelleen maailmalla yhtä hyvin kuin Chanel vitonen. Myös l´Heure Bleue, Mitsouko ja miesten parfyymeistä Habit Rouge sekä Vetiver leijuvat koko maailman jetsetin vanavedessä.

Mutta mistä yrityksen historia kumpuaa? Kävimme Pariisissa ottamassa selvää.

Kaikki sai alkunsa, kun lääkärin ja kemistin opinnot suorittanut Pierre Guerlain (1798-1864) avasi pienen parfyymi- ja kosmetiikkaliikkeen Pariisissa rue de Rivolille vuonna 1828.

Tuolloin putiikin ikkunoista näkyi vielä mahtava Tuilleriesin kuninkaallinen palatsi, joka tuhopoltettiin vuonna 1871.

Pierre Guerlain aloitti liiketoimintansa sekoittamalla erilaisia Englannista hankittuja tuoksuja, joista hän valmisti parfyymejä.

Ensimmäiset huulipunat Guerlain lanseerasi vuonna 1836. Samoihin aikoihin yritys alkoi valmistaa ihovoiteita, joihin käytettiin karhunrasvaa, ruusu-uutetta ja jauhettua etanaa.

Varsinainen hittituote oli kuitenkin balsami, joka helli imettävien äitien rintoja. Sata vuotta myöhemmin samaa tavaraa myytiin huulirasvana. Yritys kehitti myös ensimmäisenä modernit silmien rajauskynät.

Pariisissa rue Bonapartella sijaitsee kosmetiikka- ja parfyymimyymälä Buly, joka vie asiakkaat tyylillään 1800-luvulle.

1840-luvulla Guerlain nousi kosmetiikallaan ja parfyymeillään maailmankuuluisuuteen.

Yhtiön tuotteita käyttivät muun muassa Sissinä tunnettu Itävallan keisarinna ja Unkarin kuningatar Elisabeth von Wittelsbach, Englannin kuningatar Viktoria sekä Napoleon III:n puoliso, keisarinna Eugenie. Miehistä tunnetuimpia olivat Englannin kuningas Edvard VII ja ranskalainen kirjailija Honoré de Balzac.

Kaikissa Euroopan suurkaupungeissa oli tuohon aikaan runsaasti parfyymejä ja kosmetiikkaa myyviä liikkeitä. Valtaosa niistä sekoitteli parfyyminsa itse muualta hankkimistaan perustuoksuista.

Etelä-Ranskassa, Provencessa sijaitseva Grassen kaupunki oli erikoistunut jo 1600-luvulla perustuoksujen eli absoluuttien valmistamiseen. Seudulla viljellään edelleenkin valtavilla pelloilla kymmeniä kasveja ja kukkia, joista erilaisilla tekniikoilla valmistetaan perustuoksut.

Ruusunöljylitran tekemiseen tarvitaan 500:sta jopa tuhanteen kiloa ruusun terälehtiä.

1800-luvun toisella puoliskolla vanhojen ja vauraiden sukujen kanssa rahankäytössä kilpailivat äkkirikastuneet.

Kosmetiikan käyttö alkoi yleistyä yläluokan parissa. Puutereiden ja peittävien voiteiden käyttö, silmien rajaaminen ja huulien punaaminen oli vaurauden merkki.

Sitten vuoden 1925, jolloin Guerlainin Shalimar syntyi, maailma on täysin muuttunut. Kuitenkin Shalimar on edelleen yksi maailman arvostetuimmista parfyymeistä.

1900-luvun alussa jatkui Euroopan rikkaiden yletön rahankäyttö, eikä edes ensimmäinen maailmansota sitä juuri hillinnyt. Muoti-, parfyymi- ja kosmetiikkabisnes muuttui asteittain suuriksi konserneiksi, jotka ratsastivat laajalla tuoteskaalalla.

Esimerkiksi Coco Chanel perusti liikkeensä vuonna 1910. Alkuun hän valmisti pelkkiä hattuja, sitten oli vuorossa haute couture.

1921 lanseerattiin Chanel n:o 5, joka kuuluu edelleen parfyymien aristokratiaan. Asteittain yritys laajensi tuoteskaalaansa kosmetiikkaan ja lähes kaikkiin muotituotteisiin. Jättimäiseksi paisuneen yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 9,6 miljardia dollaria.

Guerlain on yksi harvoista kosmetiikka-alan huippumerkeistä, joka on pitäytynyt perinteisissä tuotteissaan. Muista poiketen yhtiö myös myi niitä pitkään vain omissa liikkeissään.

Sittemmin se on valinnut jälleenmyyjänsä huolella. Internet on väkisinkin muuttanut tarjontaa, mutta siinäkin suhteessa yritys isännöi tuotteitaan yhä ankarasti.

150 vuotta Guerlain pysyi alkuperäisen suvun omistuksessa. Vuonna 1994 yritys myytiin vastahakoisesti jatkajien puutteessa luksusjättikonserni LVMH:lle.

Guerlainin toiminta ei kuitenkaan ole juuri muuttunut. Se on yhä ikään kuin vapaamatkustaja konsernin kyljessä.

Pariisin suuret tavaratalot antavat paljon tilaa luksuskosmetiikalle, koska niillä on hyvä kate.

Tämän päivän Pariisissa luksusmuotia, -kosmetiikkaa ja -tuoksuja myyvät korttelit ovat laajentuneet.

Pääkatu Champs-Elysées pitää yhä pintansa ylellisyystuotteiden tarjoajana, vaikka sinne on soluttautunut myös edullisia merkkiliikkeitä kuten H&M ja Nike. Guerlainin vuonna 1914 avaama putiikki on valloittanut koko kerrostalon numerossa 68, jonka yhteydessä on myös kauneushoitola.

Toinen luksuksen mekka, rue du Faubourg Saint-Honoré, on levittäytynyt Palais Royalen suuntaan. Kadun nimi muuttuu pelkäksi rue Saint-Honoré´ksi ja sen varrelta löytyy luksusta luksuksen perään, joukossa myös Guerlain numerosta 356.

Vastapäätä jonotetaan vuonna 1792 perustetun laukkuihin ja matkakirstuihin erikoistuneen Goyardin edessä.

Nämä Place Vendomen lähistön korttelit ovat kymmenessä vuodessa täysin uudistuneet. Paras kaveri näillä kulmilla on Platinum-luottokortti. Täällä tuoksuu eleganssi ja haisee raha.