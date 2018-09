Tulvat alkoivat hurrikaanin uhkaamassa Pohjois-Carolinassa

Yhdysvalloissa sadat ihmiset ovat jääneet tulvaveden saartamiksi Pohjois-Carolinassa New Bernin kaupungissa.

Rannikkoa lähestyvä Florence-hurrikaani on aiheuttanut jokien yhtymäkohdassa sijaitsevassa kaupungissa suuren tulvan. Paikallinen poliisi kertoo, että toistaiseksi on pelastettu 150-200 ihmistä, mutta pelastajia odottamassa on vielä ainakin 150 ihmistä.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus kertoi puoliltapäivin Suomen aikaa, että Florence oli Atlantilla noin 35 kilometrin päässä Wilmingtonista Pohjois-Carolinasta. Myrsky liikkuu luoteeseen noin kymmenen kilometrin tuntivauhtia.

Tuulet ja sateet ovat vuorokauden mittaan voimistuneet, ja rannikon kadut tulvivat.

Tuulten yltyessä viranomaiset ovat vedonneet asukkaisiin, jotta nämä hakeutuisivat turvaan hurrikaanin ennakoidulta reitiltä.

- Tämä myrsky aiheuttaa tuhoa. Tulossa on katastrofaalisia vaikutuksia, sanoi Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper.

Florencen voima on laantunut aiemmista päivistä, ja se on nyt luokiteltu viisiportaisella asteikolla alimman eli ykkösluokan hurrikaaniksi. Tästä huolimatta säätieteilijät varoittavat, että Florence uhkaa aiheuttaa katastrofaalisia tulvia.

Etelä- ja Pohjois-Carolinassa sekä Virginiassa on evakossa yhteensä noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Osa heistä on evakuoitu, osa lähtenyt itse turvaan. Myrskyn uhkaamilla alueilla asuu miljoonia ihmisiä.

Noin 300 0000 ihmistä on toistaiseksi vailla sähköä, mutta Carolinan osavaltioiden alueella toimiva sähköyhtiö on varoittanut, että sähköt voivat mennä jopa kolmeltamiljoonalta. Sähköjen palauttamiseen saattaa yhtiön mukaan mennä viikkoja.