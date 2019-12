Tuhoisa autopommi-isku tehtiin tarkastuspisteellä Mogadishussa – jopa yli 90 ihmisen pelätään kuolleen

Kymmeniä on kuollut tuhoisassa autopommi-iskussa Somalian pääkaupungissa Mogadishussa.

Istu tapahtui lauantaina tarkastuspisteellä vilkasliikenteisessä risteyksessä.

Eri lähteet kertovat eri uhriluvuista. Madinan sairaalan johtaja Mohamed Yusuf kertoi BBC:n mukaan, että sairaalaan on tuotu 73 ruumista.

Kansainvälinen järjestö, joka ei halua tulla nimetyksi, puolestaan kertoi uutistoimisto Reutersille, että kuolonuhreja on ainakin 90.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79