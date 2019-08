Tuhkarokko levisi salakavalasti – sairastuneiden määrä on lähes kolminkertaistunut maailmassa

Tuhkarokko leviää aiempaa enemmän miltei kaikkialla maailmassa. Vain Etelä- ja Pohjois-Amerikoissa sairastuneiden määrä on hiukan vähentynyt.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

– Olemme menossa taaksepäin, sanoi Reutersille johtaja Kate O'Brien Maailman terveysjärjestön WHO:n immunisaatio- ja rokotusosastosta.

O'Brienin mukaan syypäät ovat heikko terveydenhuolto eri maissa ja virheelliset tiedot rokotteista.

Tuhkarokkoon sairastuneita on maailmassa lähes kolminkertaisesti enemmän kuin viime vuonna. Lähes 365 000 ihmisen sairastumisesta maailmanlaajuisesti kerrottiin tammikuusta heinäkuuhun tänä vuonna.

Määrä on korkein sitten vuoden 2006. WHO:n mukaan epäiltyjä sairastapauksia on tosin paljon enemmän, jopa 6,7 miljoonaa.

Euroopassa neljä maata ei ollut enää viime vuonna tuhkarokosta vapaita: Albania, Tshekki, Kreikka ja Britannia.

– On masentavaa nähdä nämä luvut, kun Britannia ja muut maat Euroopassa olivat hävittämässä tuhkarokkoa täysin. Se on tauti, joka voi johtaa mahdollisesti kuolemaan, mutta johon sairastumisen voi täysin estää, professori Martin Marshall Britannian perhelääkäreiden liitosta sanoi The Guardianille.

Laajimmat tuhkarokkoepidemiat ovat käynnissä Kongon demokraattisessa tasavallassa, Madagaskarilla ja Ukrainassa.

USA:ssa laaja epidemia

Vaikka Amerikoissa tuhkarokko on hellittänyt vähän, Yhdysvalloissa on käynnissä laajin epidemia sitten vuoden 1992.

Asiantuntijoiden mukaan tuhkarokko on levinnyt koululaisten joukossa. Monet heidän vanhemmistaan eivät ole halunneet rokotuttaa lapsiaan MPR-rokotteella, joka antaa vastustuskykyä tautia vastaan.

Maailmanlaajuinen selvitys kertoi kesällä, että luottamus rokotteisiin on suurin köyhissä maissa, mutta vähäisempi vauraissa maissa.

Ukrainassa on ilmoitettu lähes 54 250 ihmisen sairastumisesta tuhkarokkoon. 18 ihmistä on kuollut.

– Maan terveysministeriö on käynnistänyt kohdennettuja rokotusohjelmia, kertoo WHO:n Eurooppa-johtaja Siddhartha Datta Reutersille.