Tuhansien siltojen kaupungissa on uiminen kielletty – Hampurin hiekkarannalla kohoavat nosturit

Saksan toiseksi suurin kaupunki Hampuri ei piilottele satamaansa. Vanhaan satamaan nousi valtava konserttitalo.

Jos pitäisi kuvailla absurdi näkymä, sellainen voisi olla valkea hiekkaranta, jolla ei saa uida ja jonka vastarannalla kohoavat sataman nosturit. Hampurin Elbstrand tarjoaa tällaisen näkymän yllättävän lämpimänä alkusyksyn päivänä.

Ranta sijaitsee noin kuusi kilometriä Hampurin keskustasta länteen.

Elbe-joessa uimista ei suositella, mutta hiekalla on luvallista loikoa. Paikalliset tosiaan loikovat, sillä lämpöaalto on nostanut elohopean 26 asteeseen.

– Siellä ui monsteri! Älkää menkö veteen, kuuluu lapsikatrasta valvovan miehen käsky.

– Se on laiva eikä monsteri, vastaa pikkutyttö.

Laivoja Elbessä tosiaan piisaa. Hampuri sijaitsee Elben alajuoksulla ja kaupungin satama on Saksan tärkein ja Euroopan toiseksi suurin Alankomaiden Rotterdamin sataman jälkeen.

Hampurissa kulkiessa siltoja tulee ylitettyä huomaamatta, sillä keskusta on kanavien halkoma. Hampurissa on kaikkiaan noin 2 300 siltaa, mikä on enemmän kuin silloistaan tunnetuissa Venetsiassa ja Amsterdamissa yhteensä.

Alsterin tekojärviä Aussenalsteria ja Binnenalsteria kiertävät suositut ulkoilureitit.

Amsterdamissa siltoja on vajaa 1 300 ja Venetsiassa alle 400.

Alster-joki yhdistyy Elbeen Hampurin kohdalla ja keskellä kaupunkia sijaitsevat tekojärvet Binnenalster ja Aussenalster. Jälkimmäisen ympäri kulkee suosittu kuntoilureitti. Hölkkääjät väistelevät kävelijöitä, joista osa keskittyy ottamaan kuvia.

Alexiksi esittäytyvä britti on pysähtynyt ottamaan kuvia tutusta näkymästä järvien väliseltä sillalta. Hän asui Hampurissa vaihto-opiskelijana seitsemän vuotta sitten kauppatieteitä opiskellessaan.

– Täytyy sanoa, että vaihtoaika meni vähän hukkaan koti-ikävää potiessa. Roikuin liikaa Skypessä tyttöystävän kanssa, mies kertoo.

Speicherstadtin varastoalue on aikanaan rakennettu puupaalujen varaan. Nykyään alueella on esimerkiksi ravintoloita ja kauppoja.

Hän halusi antaa Hampurille toisen mahdollisuuden ja yhdisti Berliinin-matkaansa parin päivän pyrähdyksen Hampurissa.

– Sunnuntaina heräsin aikaisin ja kävin Fischmarktilla, sillä eipä tullut vaihtoaikana sielläkään käytyä.

Fischmarkt on Hampurin St. Paulin kaupunginosassa sunnuntaiaamuisin auki oleva tori, jossa voi nimensä mukaisesti herkutella kalaruoilla ja ostaa kaikenlaista muutakin mukaan.

Fischmarktille valuu aamuvirkkujen lisäksi myös juhlijoita Hampurin yöelämän keskuksesta ja punaisten lyhtyjen alueelta, Reeperbahn-kadulta. Samaan alueeseen viittaa suomalaisille tuttu Irwin Goodmanin kappale St. Pauli ja Reeperbahn.

St. Pauli on myös yksi Beatles-fanien pyhiinvaelluskohteista, sillä yhtye esiintyi 1960-luvulla alueen klubeilla. Kaupunginosalla on myös kulttimaineeseen noussut jalkapallojoukkue FC St. Pauli.

Vanha satama-alue on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Alueelle on kehittynyt Hafen City -niminen uusi kaupunginosa.

Hafen Cityn maamerkki on Elbphilharmonie-konserttitalo, joka on helppo tunnistaa aallokkoa muistuttavasta katosta ja korkeista lasiseinistä. Elbphilharmonie vihittiin käyttöön viime vuonna, ja sen alaosan muodostaa vanha, tiiliseinäinen satamarakennus.

Konserttitalon 8. kerrosta kiertää koko rakennuksen mitalta näköalaterassi Plaza. Sinne pääsee ilmaiseksi, mutta lippuja on tarjolla vain rajallinen määrä.

Jo matka näköalatasanteelle Euroopan pisimmillä rullaportailla on elämys. Suomalaisen Koneen valmistamat rullaportaat näyttävät jatkuvan loputtomiin. Puolivälissä portaat kulkevat hetken myös vaakatasossa.

Ylhäältä Plazalta hahmottaa hyvin, miten Elben pohjoisrannalle levittäytyy Hampurin keskusta ja etelärannalle satama.