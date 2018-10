Tuhansia Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia pakkautuu Meksikon etelärajalle - poliisi vastassa kumiluotien ja kyynelkaasun kanssa

Tuhansia Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia on pakkautunut Guatemalan ja Meksikon väliselle rajalle, jossa he ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Meksikoa pysäyttämään kulkueen etenemisen ja uhannut lähettää armeijan sulkemaan Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan.

Valtaosa maahanmuuttajista on lähtöisin Hondurasista. He sanovat pakenevansa väkivaltaa ja köyhyyttä. Hondurasin turvallisuustilanne on heikko huume- ja jengirikollisuuden takia.

Meksikossa vieraillut Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi tilanteen olevan kriisiytymässä. Hänen mukaansa maahanpyrkijät uhkaavat Yhdysvaltain suvereniteettia.

Maahanmuuttajat tunkeutuivat Guatemalasta Meksikoon vievälle sillalle, jossa mellakkapoliisi pysäytti heidät. Maahanmuuttajat heittivät poliisia kivillä ja muilla esineillä ja poliisit vastasivat kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. Useita loukkaantui yhteenotossa.

- Me pakenemme väkivaltaa, saavumme tänne ja he vain lyövät meitä enemmän, itki 28-vuotias Marta Ornelas Cazares. Vauvaansa ruokkiva äiti kertoi kadottaneensa 10- ja 15-vuotiaat lapsensa kaaoksessa.

Useat aikoivat nukkua sillalla, osa hyppäsi jokeen

Trump kiitteli perjantaina Meksikoa maahanmuuttajien pysäyttämisestä.

- He voisivat yhtä hyvin kääntyä takaisin, he eivät ole tulossa maahamme, Trump sanoi toimittajille BBC:n mukaan.

Meksikon puolella viranomaiset varautuivat noin 3 000 maahanpyrkijän saapumiseen. Viranomaisten mukaan ilman papereita maahan pyrkivien on jätettävä turvapaikkahakemus yksi kerrallaan. Viranomaiset alkoivat ottaa maahanpyrkijöitä vähitellen vastaan, ja naisia ja lapsia ohjattiin kuorma-autoissa suojaan.

Useat valmistautuivat nukkumaan sillalla, ja osa hyppäsi alas jokeen uidakseen sen yli tai päästäkseen jokea ylittävien lauttojen kyytiin.

Yhdysvalloissa Trumpin hallinto joutui aiemmin tänä vuonna laajan kansainvälisen arvostelun kohteeksi, kun tuhansia lapsia erotettiin Meksikon vastaisella rajalla vanhemmistaan. Myöhemmin Trump joutui perääntymään ja perumaan niin sanotun nollatoleranssipolitiikan nojalla tehdyn linjauksen.

