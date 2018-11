Tuhansia ihmisiä on evakuoitu purkautuvan tulivuoren tieltä Guatemalassa

Tulivuori syöksi ulos kuumaa tuhkaa, laavaa ja kaasua varhain maanantaina. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet loukkaantumisista.

Lähes 4 000 ihmistä on evakuoitu maanantaina Guatemalassa Fuego-tulivuoren purkauksen seurauksena. Asiasta kertoo uutistoimisto Reutersille maan katastrofivirasto. Tulivuori syöksi ulos kuumaa tuhkaa, laavaa ja kaasua varhain maanantaina. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet purkauksen seurauksena tapahtuneista mahdollisista loukkaantumisista.

Kesäkuussa Fuegon massiivinen purkaus surmasi yli 190 ihmistä. Kyseessä on jo viides purkaus Fuegolla tänä vuonna. Fueogo on 3 763 metriä korkea tulivuori. Se on yksi aktiivisimmista tulivuorista Keski-Amerikassa. Tulivuori sijaitsee noin 30 kilometrin päässä etelään Guatemalan pääkaupungista Guatemala Citystä.

The Guardian-lehden artikkelin mukaan vaarallisinta tulivuoressa ovat tuhka, kivi, muta ja pirstaleet, jotka voivat haudata alleen kokonaisen kaupungin. Tulivuoritieteiden yksikkö kuvailee lehdessä tulivuoressa tapahtuvien räjähdysten tuottavan ääntä, joka muistuttaa junan veturia.

Tulivuori syöksi tuhkaa ja kuumaa kiveä aiemmin lokakuussa. Purkaus aiheutti tuolloin varoituksen läheisissä yhteisöissä.