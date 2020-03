Tuhannet pakolaiset pyrkivät Kreikkaan, kun Turkki ilmoitti päästävänsä heidät eteenpäin – rajalla kahakoitiin viikonloppuna ja yhden väitetään kuolleen

Tuhansia pakolaisia on pakkautunut Turkin ja Kreikan rajalle sen jälkeen, kun Turkki perjantaina ilmoitti, ettei estä heidän matkaansa Eurooppaan.

Rajalla olevien ihmisten määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Turkki kertoo, että rajalle on päästetty ainakin 75 000 pakolaista. Uutistoimisto Reuters puolestaan puhuu vähintään 10 000:sta pakolaisesta ja YK 13 000:sta. Kreikan viranomaiset kertoivat että ovat estäneet ainakin 15 000 ihmisen laittoman maahantulon.

Ilmeisesti suurin osa rajalla nyt olevista ihmisistä on kotoisin Afganistanista. On olemassa viitteitä siitä, että Turkki olisi järjestänyt heidät rajalle.

Kreikka käytti kyynelkaasua

Kreikka ja Bulgaria ovat ilmoittaneet, ettei pakolaisia päästetä maahan. Kumpikin maa kertoi perjantaina tiukentavansa rajavalvontaansa Turkin ilmoituksen jälkeen.

– He eivät tule maahan. He ovat laittomia maahanmuuttajia, emmekä päästä heitä tänne, kreikkalaisviranomainen sanoi uutistoimisto Reutersille.

Kreikka myös lähetti viikonloppuna tekstiviestin kaikkiin rajan tuntumassa oleviin puhelimiin. Viestissä se varoitti ihmisiä yrittämästä rajanylitystä.

Reutersin poliisilähteen mukaan ainakin tuhat pakolaista on päässyt Kreikkaan. Kreikka on pidättänyt 70 ihmistä laittomasta maahantulosta. Se on ilmoittanut, ettei ota turvapaikkahakemuksia vastaan ainakaan kuukauteen.

Bulgariaan puolestaan ei tiettävästi ole pyritty lainkaan.

Eurooppaan pyrkivät pakolaiset ja kreikkalaiset rajavartijat ovat ottaneet yhteen useita kertoja viikonloppuna. Maahan pyrkivät ihmiset heittelivät rajavartioita kivillä, Kreikka vastasi kyynelkaasulla ja vesitykeillä.

Turkin mukaan yksi ihminen kuoli maanantaina kahakassa saamiinsa vammoihin. Kreikan mukaan kyseessä on valeuutinen ja Turkin propagandaa.

Lisäksi yksi lapsi hukkui viikonloppuna, kun pakolaisia kuljettanut vene upposi Lesboksen saaren edustalla.

Ulkoministerit koolle Syyrian vuoksi

Turkin ilmoituksen rajojen avaamisesta pelätään johtavan samanlaiseen turvapaikanhakijoiden aaltoon kuin vuonna 2015, jolloin Eurooppaan tuli yli miljoona turvapaikanhakijaa.

EU-maiden sisäministerien on määrä kokoontua hätäkokoukseen käsittelemään Syyrian tilannetta. Turkissa on noin 3,7 miljoonaa syyrialaista ja noin puoli miljoonaa muista maisat kotoisin olevaa pakolaista, joiden matkaa Eurooppaan Turkki ei aio omien sanojensa mukaan enää estää.

Lisäksi Turkin rajan tuntumassa Syyrian puolella on noin miljoona pakolaista.

Turkin ilmoitus pakolaisten päästämisestä eteenpäin tuli sen jälkeen, kun 34 turkkilaissotilasta kuoli ilmaiskuissa Idlibin maakunnassa Syyriassa.