Tshetsheniassa uusia homovainoja – pidätykset alkoivat nettiryhmän ylläpitäjän kiinniotosta

Tshetsheniassa on alkanut uusia vainoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Joulukuusta lähtien hallinto on ottanut kiinni arviolta 40 ihmistä. Ainakin kaksi heistä on kuollut kidutuksessa.

Asiasta kertoi Russian LGBT Network maanantaina.

Järjestö kertoo, että uusi pidätysaalto alkoi joulukuun lopussa. Tuolloin otettiin kiinni ihminen, joka toimi ylläpitäjänä sosiaalisen median VKontakten ryhmässä.

Ryhmässä keskusteli keskenään homomiehiä Pohjois-Kaukasiasta.

BBC:n mukaan postauksissa on kehotettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia "lähtemään tasavallasta niin kauaksi kuin mahdollista".

Järjestön mukaan kiinniotettuja pidetään säilössä lähellä Argunia, 20 kilometriä pääkaupunki Groznyista. Heiltä on takavarikoitu matkustusasiakirjoja.

– Kaikki tehdään sen eteen, että he eivät pääse lähtemään maasta, järjestön johtaja Igor Kochetkov sanoi The Moscow Timesille.

Yli sata otettiin kiinnni 2017

Tshetshenian hallinnon tiedottaja piti järjestön tietoja "täysinä valheina". Hallinto on toistuvasti kiistänyt kiinniotot ja ihmisoikeusloukkaukset.

Tshetshenian autoritaarinen johtaja Ramzan Kadyrov sanoi BBC:n haastattelussa viime vuonna, että syytökset ovat "ulkomaisten agenttien keksintöä" tai aktivistien rahan tavoittelua.

Kadyrov ja muu hallinto ovat toistuvasti väittäneet, että maassa ei ole ollenkaan seksuaalivähemmistöjen edustajia.

Vainot alkoivat Tshetsheniassa keväällä 2017. Brysselissä päämajaansa pitävän Ilga Europe -järjestön mukaan yli sata miestä ja yli kymmenen naista otettiin tuolloin kiinni. Hallinto käytti heidän jäljittämiseensä esimerkiksi treffisovelluksia.

Säilössä heihin kohdistui kidutusta ja muuta väkivaltaa.

Osa ihmisistä, jotka pääsivät pakenemaan Tshetsheniasta, tuotiin väkisin takaisin maahan. Monet järjestöjen auttamat ihmiset ovat kadonneet.

Russian LGBT Network on auttanut noin 150:tä ihmistä pakenemaan alueelta.