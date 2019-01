Tshekkieläkeläinen ryhtyi terroristiksi ja yritti syyttää teoistaan muslimitaustaisia maahanmuuttajia

71-vuotias mies kaatoi puita rautateiden päälle ja aiheutti junaonnettomuuksia. ”Ensimmäinen tshekkiterroristi” yritti lavastaa teot ääri-islamistien tekemiksi.

Eläkeläinen Jaromir Balda, 71, tuomittiin maanantaina Prahassa neljäksi vuodeksi vankeuteen terrori-iskusta. Tuomittu on syntyperäinen tshekkiläinen entinen sähköasentaja.

Mies tunnusti oikeudessa kaataneensa puita junaradalle suistaakseen junia raiteiltaan Mlada Boleslavin kaupungin lähellä itäisessä Böömissä kesä- ja heinäkuussa 2017. Molemmilla kerroilla niihin törmäsi taajamaliikenteen juna. Junahenkilökunnan mukaan oli puhdasta onnea, ettei yksikään matkustaja loukkaantunut törmäyksissä.

Balda oli halunnut syyllistää iskuista muslimitaustaisia maahanmuuttajia jättämällä onnettomuuspaikoille arabiankielisiä, ”jihadistisiksi” tarkoittamiaan lehtisiä. Novinky.cz -uutissivuston mukaan lehtisissä luki arabiaksi Allahu Akbar (”Jumala on suuri”) ja kehotettiin uusiin iskuihin ja väkivaltaan ”tshekkiläisiä epäuskoisia koiria” vastaan.

Pyrki lietsomaan muslimien vastaisuutta

Syyttäjän mukaan Balda pyrki teoillaan herättämään huolta muslimeista ja maahanmuuttajista Tshekissä ja levittämään pelkoa terroristihyökkäyksistä.

Oikeudessa Balda kertoi näkevänsä usein painajaisia maahanmuuttajista, ja ettei hän halunnut tehdä terroritekoa vaan vastustaa terrorismia. Hän kertoi myös tukevansa EU- ja maahanmuuttovastaista äärikonservatiivista puoluetta SPD:tä. Balda on ollut mukana avustamassa puolueen vaalikampanjoissa ja muun muassa jakanut vaalilehtisiä.

Oikeus päätti julkistaa puhelintallenteen Baldan keskustelusta SPD:n paikallisedustajan kanssa tuodakseen ilmi syytetyn mielentilan rikoksen teon aikoihin. Tallenteella Balda sanoo lähtevänsä maahanmuuttajien perään, joita hän vertasi matoihin, rottiin ja muihin syöpäläisiin. Hän ilmaisi myös halunsa heittää ”pikkuruisen Molotovin cocktailin” ”arabialaisia kaapuja” käyttävien ihmisten joukkoon.

Äärioikeiston SPD tuomitsi terroriteot

SPD on tehnyt verkkosivuillaan selväksi, että se tuomitsee miehen terroriteot. Puolueen edustajat ovat kutsuneet Baldaa ”rikkonaiseksi” ja ”epätoivoiseksi” ihmiseksi. SPD on avoimen islam-vihamielinen puolue, jonka vaalimainoksissa on useana vuonna lukenut ”ei islamia, ei terrorismia”.

Keski-Böömin tuomioistuimen tuomarin Jiri Wazikin mukaan oli ilmiselvää, että Balda oli suunnitellut tekoja pitkään. Wazik sanoi Baldan tulleen ihmisten pelkoja ja herkkäuskoisuutta hyväksikäyttävien julkisuuden henkilöiden ja poliitikkojen manipuloimaksi.

Rikoksesta tuomittua odottaisi yleensä 5–15 vuoden vankeusrangaistus. Mikäli joku olisi loukkaantunut tai kuollut, olisi vankeustuomio ollut 12–20.

Tuomioistuin tuomitsi Baldan kuitenkin vain neljäksi vuodeksi vankeuteen vedoten hänen korkeaan ikäänsä ja mielenterveyden tilaansa. Hän joutuu myös psykiatriseen hoitoon ja maksamaan korvauksia rautatieyhtiöille. Jaromir Balda on ensimmäinen terrorismista tuomittu tshekki.