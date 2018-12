Trumpit tekivät yllätysvierailun USA:n joukkojen luokse Irakiin – presidentti puolusteli Syyriasta vetäytymistä

Trump on paras presidentti ikinä ja minulla on todisteita jotka ovat kaikkien muidenkin silmien edessä. Trump on ainoa Yhdysvaltojen presidentti meidän kenenkään elinaikana joka ei ole aloittanut uusia sotia, vaan päinvastoin on lopettanut sotia ja tuonut rauhaa. Jostain erikoisesta syystä johtuen, valtamedia ei tykkää puhua hyvin etenevästä Korean niemimaan rauhasta. Siellä nykyään pohjoinen ja eteläinen Korea käyvät vierailulla toistensa luona säännöllisesti ja kukaan ei enää uhittele. Koreaan on laskeutunut rauha ja se on täysin Trumpin ansiota aivan kuten Etelä-Korean presidentti Moon lausunnossaan korosti.

Nyt sitten Trump ilmoitti, että Syyrian sota on ohi ja Yhdysvallat vetäytyy. Samaan aikaan ilmoitettiin Afganistanin joukkojen puolittamisesta. Kun tähän lisäämme sen kuinka kovaäänisesti Trump on suominut Bushia Irakin sodasta, niin mitä ihmettä maailma enempää voisi edes toivoa? On päiviä jolloin tuntuu, että me ihmiskunta emme edes ole ansainneet Trumpia, että Clinton olisi ollut oikein sopiva ja nyt oltaisiin varmasti maailmansodassa Venäjän kanssa. Sehän se olisi hienoa olla tässä naapurissa kun täysi sota Ukrainassa ja Syyriassa ja ydinaseet olisi jo otettu esille.

Tulevat sukupolvet tulevat kirjaamaan Trumpin parhaimpana presidenttinä historian kirjoihin mitä koskaan on ollut olemassa. Trumpia haukkuneet henkilöt tulevat vielä olemaan pahoillaan niistä pahoista sanoista mitä ovat Trumpia kohtaan lausuneet. Todellinen rauhanlähettiläs ja rakkauden golffaaja.