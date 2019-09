Trumpin ympärillä kuohuu taas – mennäänkö valtakunnanoikeuteen vai kääntyykö katseet demokraatti Bideniin ja hänen poikaansa?

Presidentti Trump on loistava Presidentii.

Sodat ja sen myötä valtavat saasteet ovat vähentyneet merkittävästi.

Myös laittomien maahan tulijoiden osalta hän on onnistunut loistavasti, luomaan keinon jolla estää ne .

Ilmaston muutos tarvitsee taakseen todellista tietoa ja osaamista ei yksittäistä julkisuus hakuisuutta ,muiden kustantamana.

Kukaan järkevä ihminen ei halua olla mukana käyttämässä hyväksi tätä toimintaa .Tämä yletön meteli ja älämölö ilmastonmuutoksen tiimoilta on vain osoitus netin voimasta jolla pystytään suuriakin ihmismääriä saamaan mukaan vouhotukseen.

Kuinka käy jos asia sellainen että on vaarassa jopa maiden turvallisuus?

Siksi on otettava taas järki käyttöön ja unohdettava nämä lentokoneilla lentelevät ilmastoaktivistit.