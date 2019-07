Trumpin Twitter-ryöpytyksen kohteeksi joutuneet naiset: Älkää nielkö syöttiä

Yhdysvalloissa neljä kongressiedustajaa on kehottanut amerikkalaisia olemaan välittämättä presidentti Donald Trumpin tviiteistä.

Kongressiedustajat Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ja Rashida Tlaib ovat joutuneet Trumpin käsittelyyn tämän tviiteissä, joita on laajasti pidetty rasistisina.

Demokraatteja edustavien naisten mukaan Trumpin tviitit ovat häiriötekijä, eikä amerikkalaisten "tulisi niellä syöttiä". Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

Trump herätti huomiota sunnuntaina tviittaamalla muun muassa, että naiset "tulivat alun perin maista, joiden hallitukset ovat täysin ja totaalisen katastrofaalisia" ja että he voivat lähteä.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......