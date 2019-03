Trumpin tekemisiä ruotivat tutkinnat ovat kaikkea muuta kuin ohi – demokraatit valmistautuvat laajaan tutkintaan

Moskovaan kaavailtu pilvenpiirtäjä, säätiösotkut ja vaitiolorahoilla peiteltyjä väitettyjä suhteita – Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tekemisiä on selvitelty jo pitkään ja tutkinnat jatkuvat paitsi liittovaltion myös osavaltioiden tasolla.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnan päättyminen ei tarkoita sitä, että kaikki Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia tai hänen lähipiiriään ruotivat tutkinnat olisivat loppuneet.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr luovutti kongressille sunnuntaina tiivistelmän Muellerin tutkintaraportista. Barrin tiivistelmän mukaan Mueller ei löytänyt todisteita yhteistyöstä Venäjän kanssa vaalikampanjan aikaan, mutta siinä ei oteta kantaa siihen, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer eivät pidä Barrin tiivistelmää puolueettomana ja ovat vaatineet sen julkistamista kokonaisuudessaan.

Muellerin tutkinnan kautta ja sen ohella eri tahot ovat selvitelleet Trumpin liiketoimintaa ja talousasioita.

Tämän lisäksi Trumpia on syytetty ahdistelusta, kunnianloukkauksesta sekä Trumpiin liittyvän hyväntekeväisyysjärjestön ja presidentin virkaanastujaiskomitean talousepäselvyyksistä.

Demokraateilta tulossa laaja tutkintavyyhti

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Jerrold Nadler aikoo kutsua Barrin todistamaan oikeusvaliokunna eteen, sillä tiivistelmässä on hänen mielestään ”huolestuttavia epäjohdonmukaisuuksia”. Nadler kertoi aiemmin tässä kuussa tutkinnasta, jossa 81 henkilöltä, hallinnon virastolta ja muilta lähteiltä pyydetään tietoja osana laajaa tutkintaa, jossa selvitellään vuoden 2016 vaalikampanjan ohella korruptiota ja oikeudenkäytön estämistä.

Demokraatit saivat enemmistön edustajainhuoneeseen viime marraskuun välivaaleissa. Senaatti pysyi republikaaneilla.

Venäjä-yhteyksiä kaivellaan edelleen

Valiokunnat, jotka muutenkin tutkivat Trumpin muita toimia, haluavat nähdä Muellerin raportin kokonaisuudessaan.

Demokraatit pitävät hallussaan tiedustelu-, valvonta- ja ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajien pestejä. Näiden kautta demokraatit ovat muun muassa yrittäneet saada haltuunsa dokumentteja Trumpin keskusteluista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Muellerin tutkinnassa nostettiin lukuisia syytteitä useille yhdysvaltalaisille ja venäläisille henkilöille. Esimerkiksi Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manfort sai useita tuomioita. Trumpin pitkäaikainen neuvonantaja Roger Stone sai syytteen siitä, että hän valehteli kongressille yhteyksistään Wikileaksiin, joka julkaisi demokraattien sähköposteja. Hänen oikeudenkäyntinsä on kesken.

Moskovan Trump Tower tutkinnassa

Moskovaan kaavailtiin pilvenpiirtäjää vielä silloin, kun Trump oli nousemassa republikaanipuolueen presidenttiehdokkaaksi. Neuvottelut käytiin Trumpin konsernin puolesta Trumpin entisen henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin kautta. Projektissa työskennellyt Felix Sater on aiemmin kertonut, että pilvenpiirtäjään olisi varattu kymmenien miljoonien dollarien arvoinen kattohuoneisto Vladimir Putinille.

Sopimusta pilvenpiirtäjästä ei syntynyt. Saterin on määrä puhua tiedustelukomitean edessä keskiviikkona. Tämän julkisen puheenvuoron jälkeen oikeusvaliokunta kuulee häntä suljettujen ovien takana.

Vaitiolorahoja maksettiin naisille

Cohen sanoi helmikuussa kongressille antamassaan todistajanlausunnossa, että New Yorkin Manhattanin syyttäjäviraston tutkinnat Trumpin liiketoimista ja talousasioista ovat vielä kesken.

Cohen on myöntänyt rikkoneensa vaalirahoituslakia järjestämällä Trumpin puolesta vaitiolorahoja vaalien alla aikuisviihdetähti Stormy Danielsille ja Playboy-malli Karen McDougalille. Kaksi Danielsin ajamaa syytettä on hylätty.

Trump on kiistänyt naisten väitteet vuosikymmen sitten sattuneista seksisuhteista.

Viikkolehti National Enquirerin julkaisija David Pecker on myöntänyt ensin maksaneensa McDougalille tämän tarinaan liittyvistä oikeuksista ja sen jälkeen haudanneensa tiedot.

Kunnianloukkaus vielä käsittelyssä

New Yorkin osavaltionoikeudessa Trumpia vastaan on nostettu kunnianloukkaussyyte. Diili-ohjelmassa kisannut Summer Zervos oli yksi useista naisista, joka syytti Trumpia ahdistelusta. Trump vastasi syytteisiin kutsumalla naisia valehtelijoiksi.

Zervos nosti kunnianloukkaussyytteen sen jälkeen kun Trump jakoi Twitterissä viestin, jossa Zervosin väite leimataan huijaukseksi.

Oikeusasiakirjojen mukaan Trump on luvannut toimittaa kirjallisia vastauksia Zervosille syyskuuhun mennessä.

Säätiö nurin

Trumpin nimeä kantava säätiö lakkautettiin viime vuonna ja sen varat jaettiin hyväntekeväisyysjärjestöille. Trumpia on syytetty säätiön hyödyntämisestä laittomasti vaalikampanjaansa ja liiketoimiinsa.

New Yorkin osavaltiossa ajetaan oikeuspäätöstä, joka kieltäisi Trumpia ja hänen kolmea vanhinta lastaan toimimasta hyväntekeväisyysjärjestöjen johtorooleissa osavaltiossa.

Korruptiokanne vireillä

Trumpia vastaan on nostettu myös korruptioon liittyvä kanne. Siinä demokraattioikeusministerit Marylandista ja Columbian piirikunnasta syyttävät Trumpin liiketoimia muiden maiden hallintojen kanssa perustuslain korruptionvastaisen lausekkeen vastaisiksi.

Yhdysvaltojen perustuslaki kieltää valtion viranomaisia ottamasta vastaan maksuja ilman kongressin hyväksyntää.

Syytteiden keskiössä on Trump International -hotelli Washingtonissa. Syytteessä esitetään, että vieraiden valtioiden hotelliin käyttämät ovat perustuslain vastaisia "lahjoja" presidentille.

Tapauksen oikeuskäsittely on vielä kesken. Jotkut asiantuntijat uskovat, että se saattaa edetä Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen saakka.

Virkaanastujaiskomitean miljoonat syynissä

New Yorkin liittovaltionsyyttäjät tutkivat, josko komitea, joka järjesti Trumpin virkaanastujaiset tammikuussa 2017, otti vastaan laittomia lahjoituksia ulkomaalaisilta, käytti varoja väärin tai järjesti lahjoittajille erityisyhteyksiä hallintoon.

Liittovaltion vaalilaissa kielletään ulkomaiset lahjoitukset poliittisiin kampanjoihin tai virkaanastujaiskomiteoihin. Korruptiolaki puolestaan kieltää lahjoitusten antamisen vastineeksi poliittisista palveluksista.

Trumpin asianajaja Rudy Giuliani sanoi joulukuussa 2018, että presidentti ei ollut osallisena virkaanastujaiskomiteassaan.

Liittovaltion vaalivaliokomission mukaan komitean keräämä 107 miljoonan dollarin potti on historian suurin laatuaan.

Syytöksiä laajalta rintamalta

Presidenttejä ei ole helppo kammeta virasta Yhdysvalloissa. Menneet presidentteihin liittyneet skandaalit ovat olleet joko henkilökohtaisia, kuten Bill Clintonin ja Monica Lewinskyn uskottomuustapaus tai poliittisia, kuten Richard Nixonin yritykset jarruttaa Watergate-skandaaliin liittyviä tutkimuksia.

– Trumpin osalta tapahtuu nyt monta asiaa yhtä aikaa – raha, seksi ja Venäjä. Kongressissa olevien demokraattien pitää päättää, mitä he haluavat tutkia ja mitä vaikutusta näillä valinnoilla on yleiseen mielipiteeseen, sanoi presidentinvirkaa tutkiva historioitsija David Greenberg Rutgersin yliopistosta The Washington Post -lehdelle.