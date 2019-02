Trumpin salakuuntelua ja syrjäyttämistä väitetysti ehdottanut Rosenstein luopuu virastaan – ei liity tapaukseen, hallinto sanoo

Rosenstein on kiistänyt pohtineensa mahdollisuutta salakuunnella presidentti Donald Trumpia tai syrjäyttää presidentti virastaan.

Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin odotetaan jättävän tehtävänsä maaliskuussa, maan oikeusministeriön edustaja ilmoitti maanantaina.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Rosenteinin lähtöä odotetaan uuden oikeusministeri William Barrin aloittaessa virassaan. Yhdysvaltain senaatti hyväksyi Barrin nimityksen viime viikolla.

Ministeriön edustaja sanoi, että Rosensteinin ero ei liity syytöksiin, joiden mukaan apulaisoikeusministeri ehdotti keväällä 2017 presidentti Donald Trumpin kanssa käytävien keskustelujen nauhoittamista salaa tai pohti maan perustuslain 25. pykälän käyttämistä Trumpin syrjäyttämiseksi presidentin virasta.

Syytöksistä uutisoi The New York Times nimettömiin lähteisiin vedoten viime syyskuussa. FBI:n silloinen virkaa tekevä johtaja Andrew McCabe vahvisti väitteen tv-kanava CBS:n haastattelussa viime sunnuntaina.

Rosenstein on kiistänyt väitteet molemmilla kerroilla. Maanantaina Trump syytti häntä ja McCabea Twitterissä "laittoman ja maanpetoksellisen" toiminnan suunnittelusta.

Rosenstein käynnisti Venäjä-tutkinnan

Rod Rosensteinin mahdollisesti tunnetuin teko virassaan oli Robert Muellerin nimittäminen erikoissyyttäjäksi toukokuussa 2017. Muellerin tutkinta selvittää Venäjän väitettyjä siteitä Trumpin presidentinvaalikampanjaan. Tutkinta jatkuu yhä.

Republikaanina tunnettu Rosenstein käynnisti tutkinnan, koska silloinen oikeusministeri, Trumpin tukija Jeff Sessions pidättäytyi päätöksen tekemisestä.

Trumpin kanssa riitautunut Sessions erosi viime marraskuussa, jolloin tutkinnan valvonta siirtyi virkaa tekevän oikeusministerin Matthew Whittakerin harteille. Nyt vastuu on vaihtunut virassa aloittavalle Barrille.

Trump on hyökännyt jatkuvasti Muellerin tutkintaa vastaan ja kuvaillut sitä muun muassa noitavainoksi. Hän on kiistänyt yhteytensä Venäjän vaalivaikuttamiseen.

Muellerin tutkinta alkoi päiviä sen jälkeen, kun Trump oli erottanut vaalivaikuttamista selvittäneen FBI-johtaja James Comeyn, McCaben edeltäjän. Trump on haukkunut myös FBI:n sekä sitä valvovan oikeusministeriön toimintaa.

Tutkinta on tähän mennessä kohdistunut 34 henkilöön ja kolmeen yritykseen. Osaa vastaan on nostettu syyte erinäisistä rikoksista ja osa on oikeuskäsittelyissä todettu syyllisiksi.