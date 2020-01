Trumpin on määrä julkistaa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa tänään – Israel pitää sitä erinomaisena, palestiinalaisille koko paperia ei ole edes näytetty vielä

Palestiinan presidentti on sanonut, ettei Yhdysvaltoihin voi enää luottaa puolueettomana välittäjänä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi eilen maanantaina julkistavansa reilusti myöhästyneen Lähi-idän rauhansuunnitelmansa tänään tiistaina.

Trump kertoi asiasta tavatessaan Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa suunnitelmassa on paljon järkeä kaikille.

Trump sanoi, uskovansa, että palestiinalaiset lopulta hyväksyvät suunnitelman.

– Se on jotain, mitä heidän pitäisi haluta. Luultavasti he eivät halua sitä aluksi, mutta lopuksi he hyväksyvät sen. Se on heille erittäin hyvä, itse asiassa se on heille liian hyvä, Trump sanoi.

Hän ei kuitenkaan suostunut sanomaan, millä tavalla suunnitelma on palestiinalaisille hyvä.

Palestiinalaisia ei kutsuttu

Trump tapasi Netanjahun jälkeen myös Benny Gantzin, joka kisaa Netanjahua vastaan pääministerin paikasta maaliskuun vaaleista. Tapaaminen Gantzin kanssa tapahtui kameralta piilossa.

– Rauhansuunnitelma on merkittävä ja historiallinen merkkipaalu. Heti vaalien jälkeen aion työskennellä Israelin vakaan ja toimivan hallituksen kanssa toteuttaakseni sen, Gantz sanoi myöhemmin medialle.

Palestiinan johtajat puolestaan sanovat, että heitä ei kutsuttu Washingtoniin kuulemaan pitkään salassa pidettyjä rauhansuunnitelmia. He sanovat, ettei suunnitelma toimi ilman heitä.

– Vastustamme sitä ja vaadimme kansainvälistä yhteistyötä olemaan tukematta sitä, koska se on kansainvälisten säädösten ja palestiinalaisten oikeuksien vastainen, sanoi Palestiinan pääministeri Mohammad Shtayyeh.

Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas puolestaan on sanonut, ettei Yhdysvaltoja voi enää pitää rehellisenä välittäjänä.

Trumpin Israel-politiikka suututtaa

Palestiinalaisia pelottaa, että rauhansuunnitelma tuhoaa heidän toiveensa itsenäisestä valtiosta Länsirannalla, Gazassa ja Itä-Jerusalemissa. Israel valtasi alueet vuoden 1967 sodassa.

Palestiinalaiset ovat myös kieltäytyneet asioimasta Trumpin hallinnon kanssa vastalauseena Yhdysvaltojen Israel-myönteisestä politiikasta, kuten suurlähetystön siirtämisestä Tel Avivista Jerusalemiin, jonka itäosista palestiinalaiset pyrkivät tekemään pääkaupunkinsa. Trump on myös katkaissut satojen miljoonien humanitaarisen avun Palestiinalle.

Viime heinäkuussa Palestiina hylkäsi 50 miljardin taloussuunnitelman, jonka Trumpin hallinto esitti. Hylkäyksen syynä oli se, ettei suunnitelmassa otettu kantaa Israelin miehitykseen alueella.

Palestiinalaiset pelkäävät, että Trumpin rauhansuunnitelma on yritys lahjoa heidät hyväksymään Israelin miehitys alueella. Tämän puolestaan pelätään johtavan siihen, että Israel valtaa puolet Länsirannasta.

Marraskuussa Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, ettei maa enää pidä siirtokuntia Länsirannalla kansainvälisen oikeuden vastaisina.

Lisäesteitä rauhan saamiseksi alueelle tuovat Israelin siirtokuntien laajentaminen vallatulla maalla ja islamistisen Hamasin nousu valtaan Gazassa. Se on vannonut tuhoavansa koko Israelin.