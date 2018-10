Trumpin mukaan Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta Khashoggin kuoleman todistavan ääninauhan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta ääninauhaa sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolemasta, kertoo muun muassa Guardian. Trump sanoi, että he ovat pyytäneet nauhaa, jos se on olemassa. Trump kuitenkin pian lisäsi, että nauha on todennäköisesti olemassa.

Turkkilaiset viranomaiset puolestaan ilmoittivat, että nauha on luovutettu sekä Yhdysvalloille että Saudi-Arabialle.

Turkin viranomaiset uskovat, että Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa. Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Khashoggin kuolemaa.

Turkkilaisviranomaisten mukaan heidän hallussaan olevilta äänitallenteilta selviää, että Khashoggia kuulusteltiin, kidutettiin ja lopulta hänet surmattiin konsulaatissa.