Trumpin mukaan keltaliivimellakoiden syynä on Pariisin ilmastosopimus – väitti Twitterissä mielenosoittajien huutavan hänen nimeään Pariisin kaduilla

Pariisissa suljettiin lauantaina suosittuja turistialueita, poliiseja partioi kaduilla tuhansia ja liikeiden omistajat, erityisesti pankit, suojasivat ikkunoitaan vanerilevyillä.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on myös ehtinyt kommentoimaan tilannetta.

Uutiskanava CNN:n mukaan Trump pitää Pariisin ilmastosopimusta syynä kolmatta viikkoa jatkuville keltaliivien mielenilmauksille.

– Protesteja ja mellakoita ympäri Ranskaa. Ihmiset eivät halua maksaa suuria summia rahaa, suurimmilta osin kehitysmaihin (joita johdetaan kyseenalaisesti), tarkoituksenaan ehkä suojella ympäristöä, Trump tviittasi ja väitti mielenosoittajien huutaneen toistuvasti "Me haluamme Trumpin".

– Rakastan Ranskaa, presidentti Trump päätti tviittinsä.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

Champs-Élysées'n-paraatikadun ympäristölle kokoontuneet tuhannet mielenosoittajat ovat uutistoimisto AFP:n mukaan toivoneet Ranskan presidentin Emmanuel Macronin eroa. Useita kuuluisalla kadulla sijainneita liikkeitä on ryöstetty.

Myöhemmin Trump vihjasi Twitterissä, että nyt voisi olla aika lakkauttaa kallis ilmastosopimus ja palauttaa siihen käytetyt rahat veronmaksajille matalampien verojen muodossa.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!