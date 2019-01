Trumpin kompromissiehdotus hallinnon avaamiseksi: 370 kilometriä teräsaitaa riittää, 2 750 uutta rajavalvojaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaisi kompromissina humanitääristä apua, jotta kongressi hyväksyisi hänen rajavalvontasuunnitelmansa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui lauantaina amerikkalaisille, kun hän esitteli kompromissisuunnitelmansa suljetun hallinnon avaamiseksi.

Trump esitti, että kokonaisen rajamuurin sijaan aluksi rakennettaisiin 370 kilometriä teräsaitaa, joka peittäisi kaikista tärkeimmät suojaamattomat kohdat rajalla. Tämä maksaisi viisi miljardia euroa.

Presidentin mukaan rajalle tarvitaan 2 750 uutta rajavalvojaa. Lisäksi välittömään humanitääriseen apuun käytettäisiin 700 miljoonaa euroa ja huumesalakuljetuksen estämiseen toiset 700 miljoonaa euroa.

Trump olisi myös valmis helpottamaan nuorten maahanmuuttajien ja väliaikaisen turvapaikan saaneiden asemaa ja suojaamaan heidät karkotukselta.

– Tämä kompromissi ratkaisisi tämän hetken kriisin. Se avaisi hallituksen heti, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallinto neljä viikkoa suljettuna, pisin aika koskaan

Yhdysvaltain hallinto on ollut suljettuna yli neljä viikkoa, koska Trump haluaa rajamuurinsa, eikä kongressi ole suostunut rahoittamaan sitä.

Hallinnon sulku on pisin koko Yhdysvaltain historiassa. Noin 800 000 julkista työntekijää on ollut lomautettuna tai töissä ilman palkkaa, mikä on vaikuttanut joidenkin julkisten palveluiden saatavuuteen ja maan talouteen.

Nykyinen sulku ei ole vaikuttanut kolmeen neljäsosaan hallintoa. Esimerkiksi puolustushallinnolla on vakaa rahoitus.

Hallinnon sulku ei ole tavaton toimenpide, sillä siihen on turvauduttu 19 kertaa 1970-luvulta lähtien. Useimmat sulut ovat kuitenkin olleet lyhyitä.

Demokraattien Pelosi hylkäsi Trumpin suunnitelman

Demokraattijohtaja Nancy Pelosi ei hyväksy Trumpin ehdotusta vaihtokaupasta, jossa tietyt maahanmuuttajat saisivat oleskeluluvan ja Trump rahat muurin rakentamiseksi.

Pelosin mukaan tällainen esitys ei mene läpi kongressin edustajainhuoneesta ei senaatista.