Trumpin hallinto puuhaa salaa ydinvoimaloiden rakentamista Saudi-Arabiaan

Kongressin raportin mukaan tämä saattaa johtaa uuteen ydinaseiden varustelukierteeseen Lähi-idässä. Kaksoisroolissa hankkeessa on toiminut Trumpin entinen neuvonantaja Michael Flynn.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on salaa kongressilta puuhaillut amerikkalaisten ydinvoimaloiden rakentamista Saudi-Arabiaan. Tämän katsotaan rikkovan Yhdysvaltain lakeja, jotka koskevat ydinteknologian viemistä ulkomaille. Tämän myös pelätään johtavan siihen, että Saudi-Arabia alkaa rakentaa omaa ydinasetta ja että uusi asevarustelukierre alkaa Lähi-idässä.

Asiasta kertovat muun muassa BBC, The Guardian ja Al-Jazeera-uutiskanava.

Demokraattien johtaman edustajainhuoneen mukaan hanke voi johtaa epävakauden kasvuun Lähi-idässä. Edustajainhuoneen komitean raportin mukaan hanke on edelleen jatkumassa.

Michael Flynn kahdessa roolissa

Ydinvoimaloita olisi Saudi-Arabiaan rakentamassa IP3 International, ydinvoimantuottajien konsortio, joka alkoi lobata asiaansa jo vuoden 2016 lopussa. Konsortion neuvonantajana oli Trumpin sittemmin kansallisen turvallisuuden neuvonantajakseen nimittämä Michael Flynn.

Flynn ajoi ydinvoimaloiden myymistä Saudi-Arabiaan sen jälkeen kun Trump oli voittanut vaalit. Raportin mukaan Flynnillä oli tuohon aikaan intressikonflikti, sillä hän jatkoi vielä ydinvoimalahankkeen ajamista, vaikka hän oli siirtynyt Trumpin leiriin.

Oikeus totesi Flynnin valehdelleen kontakteistaan Venäjään, kun erityistutkija Robert Mueller selvitti Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Flynn joutui eroamaan Trumpin palveluksesta. Hän ei ole vielä saanut tuomiotaan.

Presidentti Trump tapasi ydinvoimalobbaajia Valkoisessa talossa viimeksi 12. helmikuuta. Tapaamisessa keskusteltiin ydinvoimaloiden rakentamisesta muun muassa Jordaniaan ja Saudi-Arabiaan. Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner matkustaa tässä kuussa Lähi-itään neuvottelemaan Trumpin rauhansuunnitelmaan liittyvistä taloudellisista puolista.

Vaatisi lain mukaan kongressin hyväksynnän

Yhdysvaltain lain mukaan ydinteknologian myyminen Saudi-Arabiaan vaatisi kongressin hyväksynnän. Maahan vietävän ydinpolttoaineen taas tulisi olla Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n valvonnassa.

– Kyse on siitä, että Trump haluaa tehdä Saudi-Arabialle palveluksia taloudellisista syistä ja vahvistaa saudeja Irania vastaan alueella. Mutta saudit eivät tarvitse ydinvoimaa, ja jos he sitä saavat, se työntää Iranin aloittamaan uudelleen ydinohjelmansa, sanoi al-Jazeeralle Tom Collina, joka on johtajana ydinaseiden leviämistä vastustavassa Ploughshares -säätiössä.

Saudi-Arabia on ilmoittanut tarvitsevansa ydinvoimaa voidakseen monipuolistaa energialähteitään ja koska maassa tarvitaan energiaa entistä enemmän.

Aiemmat neuvottelut Yhdysvaltain ydinteknologian siirtämisestä Saudi-Arabiaan päättyivät siihen, että Riad ei halunnut kieltää sitä mahdollisuutta, että se voisi käyttää ydinteknologiaa aseen rakentamiseen.

Tulossa on tutkimus, joka selvittää sitä, toimiko Trumpin hallinto tässä "Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusintressin mukaisesti vai niiden hyväksi, jotka voittavat taloudellisesti" tästä politiikan muutoksesta.

Kongressin komitean raportissa myös kerrotaan Valkoisen talon sisällä olevan vallalla "kaaos".