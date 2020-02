Trumpin hallinto aikoo ottaa lähes 4 miljardia dollaria sotilasbudjetista Meksikon ja Yhdysvaltojen väliseen rajamuuriin

Presidentinvaalikampanjat käyvät kuumana Yhdysvalloissa. Istuva presidentti Donald Trump haluaa edistää muurin rakentamista Meksikon-vastaiselle rajalle ennen marraskuun vaaleja. Muuri oli keskeinen osa Trumpin vaalikampanjaa vuonna 2016.

Rajamuuri on ollut Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tiukan maahanmuuttopolitiikan konkreettinen tunnusmerkki vuoden 2016 presidentinvaaleista saakka.

Nyt vaalikampanjat ovat jälleen kovassa vauhdissa Yhdysvalloissa. Näyttää siltä, että Trump haluaa taas vauhdittaa omaa kampanjaansa Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen muurin turvin. Vaalit käydään marraskuussa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lähetti torstaina Yhdysvaltain kongressille pyynnön siirtää lähes 4 miljardia dollaria, eli lähemmäs 3,7 miljardia euroa, maan sotilasbudjetista Meksikon-vastaiselle rajalle nousevan muurin rahoittamiseksi, kertoi uutistoimisto Reuters perjantaina.

Rajamuurin rakentaminen kuului Trumpin keskeisiin vaalilupauksiin neljä vuotta sitten. Trumpin hallinto on luvannut rakentaa vähintään 640 kilometriä rajamuuria marraskuuhun mennessä, kertoo Reuters.

Trump on useaan otteeseen uhannut laittaa Meksikon muurin maksumieheksi, mutta Meksikon hallitus on toistuvasti tyrmännyt ehdotuksen.

The Washington Postin mukaan kummankin lupauksen toteutus on jäänyt pahasti puolitiehen. Muuria ei ole noussut rajalle toivottuun tahtiin, eikä Meksiko ole osallistunut kustannuksiin lainkaan. Tähän asti jokaisen muurihankkeeseen käytetyn pennin on rahoittanut Yhdysvaltojen hallitus.

Hanke on ollut muutenkin epäonninen. Tammikuun lopulla osa Yhdysvaltojen ja Meksikon välisestä rajamuurista kaatui kovan tuulen voimasta.

Kongressi vastustaa

Kongressin lainsäätäjät kertoivat vastaanottaneensa torstaina dokumentin, jossa pyydetään uudelleenohjaamaan yli 3,8 miljardia dollaria puolustusministeriön eri ohjelmista muurihankkeeseen.

Pentagonin vanhempi virkailija kertoi Reutersille, että Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper oli hyväksynyt varojen suuntaamisen 290 kilometrin mittaisen muuriosuuden rakentamiseen.

Kongressi vastaa hallituksen menojen hyväksymisestä, eikä sen tarvitse noudattaa Valkoisen talon pyyntöjä. Edustajat ovat aikaisemmin evänneet useita Trumpin pyrkimyksiä. Viime vuonna tästä suivaantuneena Trump julisti kansallisen hätätilan saadakseen varoja muurihankkeen edistämiseksi.

– Varojen siirto perustuu siihen, mitä laki sallii, sekä siihen, että rahoitettavat kohteet ovat tärkeämpiä kuin ne, joista rahat siirrettiin, kertoi Robert Salesses Yhdysvaltain puolustusministeriöstä Reutersille.

Kongressin demokraattiedustajien mukaansa päätös siirtää rahaa sotilasmenoista muuriin oli vaarallinen ja väärä.

– Presidentti Trump halveksii jälleen kerran vallanjakoa ja vaarantaa turvallisuutemme ryöstämällä sotilaallisia resursseja rajamuurinsa maksamiseen, sanoivat demokraattiedustajat Nita Lowey ja Pete Visclosky tiedotteessa.

Kritiikkiä päätöksestä on tullut myös republikaanileiristä.

Republikaanien Mac Thornberryn mukaan Pentagonin liike on vastoin kongressin perustuslaillista määräysvaltaa. Thornberry kuuluu edustajainhuoneen House Armed Services -komiteaan, joka vastaa muun muassa puolustusministeriön ja armeijan rahoituksesta.

Pentagonin pussista 10 miljardia

Viime kuussa Pentagon vastaanotti Trumpin hallinnolta pyynnön, jossa hallinto pyysi rahoitusta voidakseen rakennuttaa muuria Meksikon-vastaiselle rajalle 435 kilometrin matkalle. Rakentaminen olisi maksanut noin 5,5 miljardia dollaria.

Jos tuore siirto toteutuu, Pentagon on verkkolehti Politicon mukaan pulittanut muurihankkeesta lähes 10 miljardia dollaria viime vuodesta lähtien.

Kansalaisoikeusjärjestö ACLU (American Civil Liberties Union) kertoi aikovansa riitauttaa viimeisimmän varojensiirron muurin rakentamiseen.