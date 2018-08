Trumpin ex-asianajaja Michael Cohen myönsi syyllisyytensä petoksiin ja kampanjarahoituksen väärinkäyttöön

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on myöntänyt syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin sekä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Cohen sanoi oikeuden edessä, että Trump pyysi häntä presidentinvaalikampanjan aikana maksamaan hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittivät, että heillä oli ollut suhde Trumpin kanssa.

New York Timesin mukaan Cohen myönsi laittomat maksut samalla kun myönsi syyllisyytensä omiin liiketoimiinsa liittyviin rikkeisiin. Laittomissa kampanjamaksuissa oli kyse 130 000 dollarin ja 150 000 dollarin summista, joista toinen maksettiin aikuisviihdetähti Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille vain päiviä ennen presidentinvaaleja. Toisella maksulla estettiin tabloidilehteä julkaisemasta Playboy-malli Karen McDougalin tarinaa.

Cohenin lausunnot voivat tietää vaikeuksia Trumpille, sillä Trump liitettiin nyt selvästi syytteisiin laittomasta kampanjarahoituksesta. Cohen kuului vuosia Trumpin lähipiiriin ja vakuutti tälle pitkään uskollisuuttaan. Välit presidenttiin viilenivät, kun liittovaltion poliisi FBI ratsasi Cohenin kodin ja toimiston.

Trump on myöntänyt, että Cohenille on korvattu summa, jolla tämä maksoi Stormy Danielsin hiljaiseksi. Trump on kuitenkin kiistänyt tienneensä maksun yksityiskohdista. Jälkeenpäin Trump on kuvaillut maksua "yksityiseksi sopimukseksi", johon ei käytetty kampanjarahaa.

Danielsin mukaan hänellä ja Trumpilla oli seksisuhde vuoden 2006 aikoihin. Trump on kiistänyt väitteen.

Oikeudenkäynnillä kytkös Venäjä-tutkintaan

Trumpin nykyinen asianajaja Rudolph Giuliani tekee pesäeroa Cohenin rikosten ja Trumpin välille. Washington Postin mukaan Giuliani katsoo, että että Coheniin kohdistuviin syytteisiin ei kytkeydy mitään syytöksiä presidentin väärinkäytöksistä.

- Kuten syyttäjä totesi, Cohenin toimet heijastavat pidempään jatkunutta valheiden ja epärehellisyyden kaavaa, Giuliani sanoo tiedotteessa.

Cohenia koskeva tutkinta on kohdistunut kampanjarahoituksen lisäksi Cohenin omiin liiketoimiin kuten taksibisnekseen, jolla ei ole yhteyttä Trumpiin. Cohen myönsi New Yorkissa oikeuden edessä syyllisyytensä yhteensä kahdeksaan eri rikkeeseen mukaan lukien verojen välttelyyn ja väärän lausunnon antamiseen pankille.

Asiaa tuntevien lähteiden mukaan Cohen suostui sopimukseen liittovaltion syyttäjien kanssa kun hänelle kerrottiin, että häntä uhkaa yli kahdentoista vuoden vankilatuomio. Nyt häntä esitetään tuomittavaksi vankilaan noin 4-5 vuodeksi.

Cohenin oikeudenkäynti on osin seurausta erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnasta, jossa on selvitetty myös Cohenin roolia Venäjän mahdollisessa vaikuttamisessa Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Cohen joutui suurennuslasin alle syksyllä 2017, kun Muellerin tiimi löysi tältä epätavallisia rahansiirtoja ja lainoja.

Yhdysvaltalaisviestimien mukaan syyllisyyden myöntäminen omia liiketoimia koskevassa jutussa ei tarkoita, että Cohen olisi valmis yhteistyöhön Muellerin Venäjä-tutkinnassa.

Trumpin ex-kampanjapäällikkö Manafort syyllistyi vero- ja pankkipetoksiin

Samaan aikaan toinen Trumpin entinen luottohenkilö, ex-kampanjapäällikkö Paul Manafort todettiin syylliseksi vero- ja pankkipetoksiin. Kolme viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi valamiehistö katsoi Virginiassa Manafortin syylliseksi kahdeksaan syytekohtaan. Yhteensä syytekohtia oli 18.

Muun muassa Washington Post kertoo, että valamiehistö ajautui kymmenessä syytekohdassa umpikujaan. Nämä syytekohdat käsitellään myöhemmin.

Myös Manafortin toimia on tutkittu osana Muellerin Venäjä-tutkintaa. Trump on kritisoinut Muellerin tutkintaa moneen otteeseen ja kutsunut sitä muun muassa noitavainoksi. Kun Manafortin oikeudenkäynti alkoi, Trump vaati Muellerin tutkinnan lopettamista välittömästi.

Nyt käyty oikeudenkäynti liittyi Manafortin henkilökohtaiseen talouteen, eikä suoraan Trumpin vaalikampanjaan.

Manafortin oikeudenkäynti oli kuitenkin ensimmäinen oikeudenkäynti, joka sai alkunsa Muellerin tutkinnasta. Washington Post kuvailee oikeudenkäyntiä julkiseksi testiksi Muellerin tutkinnalle.

CNN:n mukaan Manafortin asianajaja kertoo tiedotteen välityksellä Manafortin olevan pettynyt ja "harkitsevan kaikkia vaihtoehtoja".

Trump ilmaisi tyytymättömyytensä ratkaisuun ja kuvaili Manafortia "hyväksi mieheksi".

- Olen hyvin surullinen tästä, hän sanoi toimittajille ja toisti näkemyksensä siitä, että kyse on "noitavainosta", joka alkoi vuoden 2016 vaalien jälkeen.

