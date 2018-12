Trumpin entisen neuvonantajan oikeudenkäynnissä lykättiin tuomiota – sitä ennen tuomari puhui maanpetoksesta, maansa myymisestä ja lopulta pyörsi puheensa

Eli mahtipontisen otsikon jälkeen ei taaskaan mitään? Eihän tuossa ollut yhtään mitään muuta kuin huonosti käyttäytyvä tuomari joka tauon jälkeen kaiken huipuksi pyörsi puheensa.

Täytyy sanoa, että Trumpin voitto on ollut eliitille maailman tiukin asia ja he käyttäytyvät aivan kuin se olisi eliitin loppu nyt. Voisikos se todellakin olla niin, että Trump tiimeineen tuhoaa parhaillaan globaalia eliittiä kuten internetin foorumeilla väitetään? Minä en tiedä, että kuulopuhetta tämä on. Toisaalta kun katson miten eliitti käyttäytyy, niin aivan kuin heillä olisi täydellinen paniikki. Jotain on tapahtumassa?