Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort on myöntänyt syyllistyneensä salaliittoon Yhdysvaltoja vastaan

Hävytöntä kuinka hillary-demarit vääristelee totuutta, siis Trump ja lähipiiri on tehnyt parasta työtä koskaan kun on m.m. uskonut Putinia.

Nyt oikeusistuimetkin on Trumpin jumalallisia saavutuksia, 11 hole-in-onea kierroksella, epäilemässä.