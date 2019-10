Trumpia vastaan saattaa olla useita ilmiantajia – viikonloppuna astui esiin jo toinen Ukraina-puhelun todistaja

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump koki sunnuntaina kolauksen taistelussaan virkarikostutkintaa vastaan. Trumpin leiri on pyrkinyt vetoamaan ensimmäisen ilmiantajan epäluotettavuuteen, koska tällä ei ole suoraa tietoa Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välisestä puhelusta. Sunnuntaina esiin astui toinen ilmiantaja, jolla on tiettävästi hallussaan ensikäden tietoa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpiin kohdistuva virkarikostutkinta sai sunnuntaina uuden käänteen, kun esiin astui uusi nimetön todistaja.

Tapaus nousi julkisuuteen syyskuussa, jolloin ensimmäinen nimetön ilmiantaja ilmaisi huolensa siitä, että Trump on käyttänyt asemaansa väärin ja pyrkinyt painostamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevaa Joe Bideniä. Heräsi kysymys, yrittikö Trump saada ulkomailta apua presidentinvaalikampanjansa pönkittämiseksi.

Ensimmäistä ilmiantajaa edustava lakimies Mark Zaid kertoi muun muassa The New York Timesin ja ABC Newsin mukaan, että uudella ilmiantajalla on suoraa tietoa kesäkuussa käydystä puhelusta. Ilmiantaja on Zaidin mukaan tiedusteluviranomainen.

Uutta ilmiantajaa edustavat lakimiehet Zaid ja Andrew Bakaj ovat vahvistaneet toisen ilmiantajan olemassaolon. Bakaj kuvaili sunnuntaina tviitissään, että ilmiantajia on "useita". Hän ei kuitenkaan tarkentanut, tarkoittiko tviitti, että ilmiantajia on vielä enemmän kuin kaksi jo esille tullutta.

Uusi ilmianto heikentää Trumpin leirin väitteitä epäuskottavuudesta

Ensimmäinen ilmiantaja kertoi 12. elokuuta jättämässään dokumentissa kuulleensa puhelusta noin puolelta tusinalta yhdysvaltalaisviranomaiselta. Ilmiannon mukaan he ilmaisivat huolensa siitä, että Trump käytti valtaansa väärin. Ilmiannon teki CIA:n virkailija.

Ilmiannon mukaan Trump pyysi Ukrainan presidenttiä Zelenskyitä tutkimaan Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia. Joe Biden toimi Yhdysvaltojen varapresidenttinä samaan aikaan, kun hänen poikansa Hunter Biden istui ukrainalaisen energiayhtiön hallituksessa. Mitään todisteita Bideneita vastaan ei ole tähän mennessä esitetty.

Lisäksi Reutersin mukaan ilmiannossa sanottiin, että Trump olisi pantannut Ukrainalle tarkoitettua 400 miljoonan dollarin avustusta saadakseen presidentti Zelenskyiltä lupauksen tutkinnasta.

Ilmiannon jälkeen demokraatit käynnistivät virkarikostutkinnan Trumpin toimista.

Trumpin leiri on pyrkinyt vähättelemään ensimmäistä ilmiantoa ottamalla tähtäimeensä lähteen uskottavuuden. Mikäli toisella ilmiantajalla todella on ensikäden tietoa puhelusta, hänen esiintulonsa vaikeuttaa Trumpin ja hänen tukijoidensa yrityksiä sivuuttaa ilmiannot poliittisina kuulopuheina.

"Myös Kiinan pitäisi tutkia Bidenien toimia"

Puhelu nousi esille viime viikon keskiviikkona Valkoisessa talossa pidetyssä Trumpin ja Suomen presidentin Sauli Niinistön lehdistötilaisuudessa. Silloin toimittajat tiedustelivat, mitä Trump halusi Zelenskyin tekevän Bidenien suhteen. Vastausta kysymykseen ei tuolloin saatu.

Trump kuitenkin toisteli, että puhelu hänen ja Zelenskyin välillä oli "täydellinen". Ilmiantoa hän sen sijaan kutsui keksityksi.

Myöhemmin samalla viikolla Trump lisäsi kierroksia. CNN:n mukaan hän sanoi toimittajille, että Ukrainan lisäksi myös Kiinan olisi syytä tutkia Bidenien toimia.

Virkasyytteen läpimeno epätodennäköistä

Trumpin viimeisimmän lausunnon jälkeen huolta heräsi myös republikaanien riveissä. Reutersin mukaan Yhdysvaltojen senaattorit Mitt Romney, Ben Sasse ja Susan Collins ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Trump kurkottelee ulkomaita kohti saadakseen näiltä apua vaalivoittonsa saavuttamiseen vuoden 2020 presidentinvaalissa.

Muut republikaanit seisovat kuitenkin yhä tiukasti Trumpin rinnalla ja puolustavat tätä sanomalla, ettei puhelussa ollut mitään väärää.

Käynnissä oleva tutkinta voi johtaa virkasyytteeseen Trumpia vastaan. Silloin oikeudenkäynti pidettäisiin Yhdysvaltojen senaatissa, jossa republikaaneilla on enemmistö.

Toistaiseksi republikaanit eivät ole antaneet merkkejä siitä, että he asettuisivat Trumpia vastaan. Sen takia mahdollisen syytteen läpimeno näyttää epätodennäköiseltä, vaikka tapaus etenisi senaattiin asti.