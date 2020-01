Trump yritti laittaa luun kurkkuun Iranille, mutta logiikka tuskin toimii, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi

Mutta outoa on se, että ensin usa, murhasi iranilaisen kenraalin, ja nyt sanoo, että jos te kajoatte meidän kansaamme, tapahtuu sitä ja tätä. Outoa on touhu. Olen sitä mieltä, että usa, pois kaikista maista joissa se aiheuttaa asein kaaosta ja epävakautta. Rauha saadaan vain näin, kuten olen sen sanonut, että vieraaseen maahan ei saa usa, joukkoja päästää, tämähän se juuri on sitä ehkäisevää toimintaa. Nyt usa, saa laputtaa omille mailleen, että saadaan rauhaa ja vakautta. Kimpsut ja kampsut kokoon ja omille maille.!