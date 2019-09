Trump: Yhdysvallat valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyihin iskuihin – tämä öljyhyökkäyksistä tiedetään

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä, että maa on valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyihin öljy-hyökkäyksiin.

– Saudi-Arabian öljyntuotantoa vastaan hyökättiin. On syytä uskoa, että tiedämme syyllisen. Olemme valmiita vastaamaan riippuen tarkistuksesta, mutta odotamme kunnes kuulemme kuningaskunnalta (Saudi-Arabia), kenen he uskovat aiheuttaneen tämän hyökkäyksen, ja millä ehdoilla tulemme jatkamaan, Trump sanoo.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!