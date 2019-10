Trump vastasi raivokkaalla purkauksella amerikkalaistoimittajan kysymykseen virkasyytteestä – presidentti Niinistön vierailu Valkoiseen taloon alkoi lämpimästi

Huh huh juuri katsoin tuon tiedotustilaisuuden netistä. Sanoisinko että yksi eeppisimmistä Trumpin media-ripityksistä. Trump todellakin on paras presidentti ikinä. Hän antoi jälleen valehtelevan median kuulla kunniansa ja kuinka nautinnollisella tavalla. Trump on kuin magneetti, että kun sitä alkaa katsomaan, niin ei yksinkertaisesti pysty lopettamaan ennen kuin Trump on valmis. Minä väitän, että tämä maailma ei ole koskaan nähnyt vastaavaa. Eliitti ja heidän tärkein kansojen manipulointityökalu valtamedia murenevat silmiemme edessä. Olen alkanut uskomaan siihen tulkintaan, että ihmiskunta todellakin on vapautumassa pahan eliitin otteesta. Paha eliitti ei enää kestä Trumpin moukaria montaa viikkoa. Tämä saattaa aivan hyvin olla viimeinen taistelu jonka eliitti tulee häviämään raskaasti.