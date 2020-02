Trump vapautetaan tänään virkarikosoikeudenkäynnissä – ex-presidenttiehdokas Mitt Romney aikoo livetä republikaanien riveistä ja äänestää tuomion puolesta

Melkoisen härsi yritys demokraateilta yrittää syöstä istuva presidentti virasta kun eivät kykene häntä voittamaan vaaliuurnilla. Trumpin suosio nousi jälleen maanantaina uuteen ennätykseensä olen nyt jo peräti 53%. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vastaavaan aikaan Obaman kannatus ei koskaan noussut oli 40% ja hän voitti toiselle kaudelle helposti.

Maanantaina näimme myös uudet lukemat Afrikan-Amerikkalaisten Trump-kannatuksesta ja sekin on massiivinen uusi ennätys 42%. Muistetaan, että republikaanit saavat yleensä noin 5% siivun Afrikan-Amerikkalaisten äänistä. Vuoden 2016 vaaleissa Trump sai 15% eli siinä meni heti ennätykset uusiksi ja kuten tiedossa on, niin Trump otti murskavoison ja ei se vahingossa tullut, kun kaikki enäätykset rikkoontuivat. Ja nyt vuonna 2020 on tulossa tuntuvasti edellistäkin kovempi voitto.

Myös demokraatit (eli vasemmisto) näkevät nämä samat tulokset ja ovat toki tienneet jo kauan, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Tyhjän päiväinen virkarikossyyte on heidän viimeinen oljenkorsi joka tulee feilaamaan eeppisesti.