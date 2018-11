Trump vannoo pysäyttävänsä Yhdysvaltoja lähestyvän siirtolaiskaravaanin

5 000 keskiamerikkalaisen kolonna on jo Meksikon pääkaupungissa. Yhdysvallat vahvisti Meksikon vastaista rajaa piikkilanka-aidalla.

Muutama viikko sitten Hondurasista liikkeelle lähtenyt siirtolaiskaravaani on saapunut Meksikon pääkaupunkiin Méxicoon.

Jengiväkivaltaa ja köyhyyttä pakoon lähtenyt keskiamerikkalaisten ryhmä on kasvanut matkan varrella noin 5 000:een. Sen päämääränä on päästä Yhdysvaltojen puolelle.

Méxicossa yli tuhat ihmistä on saanut levähdyspaikan urheilustadionilla, minne on rakennettu kenttäkeittiöitä ja sairaanhoitopisteitä. Siirtolaiskaravaanissa on myös raskaana olevia naisia ja lapsia.

Meksikolaiset ovat lahjoittaneet köyhille siirtolaisille vaatteita ja kenkiä.

Trump uhkaa katkaista avun

Tiistain kongressivaalien alla on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kaikissa vaalitilaisuuksissaan varoittanut siirtolaisia yrittämästä päästä Yhdysvaltojen puolelle. Trump on myös uhannut katkaista kaiken avun Hondurasille, Guatemalalle ja El Salvadorille.

Trump on määrännyt tuhansia sotilaita Meksikon vastaiselle rajalle, jonka kulkuesteitä vahvistettiin piikkilanka-aidalla viikonvaihteessa.

Meksikon pääkaupungista on vielä noin 800 kilometriä lähimpään rajapisteeseen Texasissa.

Yhdysvaltain hallitus on painostanut Meksikoa pysäyttämään karavaani hyvissä ajoin ennen Yhdysvaltojen rajaa.

Meksiko lupaa paperit ja töitä

Meksikon presidentti Enrique Peña Nieto on tarjonnut väliaikaisia henkilöllisyyspapereita ja töitä, jos siirtolaiset rekisteröityvät turvapaikan hakijoiksi Meksikon eteläisissä Chiapasin ja Oaxacan osavaltioissa.

Meksikon mukaan sillä on nyt käsittelyssä 2 800 ihmisen turvapaikkahakemus. Tuhat Väli-Amerikasta tullutta on karkotettu takaisin.

Useimmat ovat kuitenkin jatkaneet matkaansa kohti pohjoista.

20-vuotias guatemalalainen César Gómez sanoi hypänneensä karavaanin kyytiin tietäessään yksin matkustamisen vaarat ja välttääkseen maksamasta tuhansia dollareita ihmissalakuljettajille.

– Tämä oli hyvä mahdollisuus. Ensimmäinen tavoite on päästä Yhdysvaltoihin. Jos se ei onnistu, ehkä jää tänne, Gómez pohdiskeli Méxicossa.