Trump uhkailee Yhdysvaltojen erolla Maailman kauppajärjestö WTO:sta – "EU on lähes yhtä paha kuin Kiina"

Yhdysvaltojen ero WTO:sta olisi valtava uhka maailmantaloudelle.

Helsinki

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää USA:n eroamista Maailman kauppajärjestö WTO:sta.

– Jos he eivät ryhdistäydy, vetäytyisin WTO:sta, Trump uhitteli uutistoimisto Bloombergin haastattelussa torstaina.

Trump on kommentoinut WTO:ta kriittisesti jo kuukausien ajan. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen asema kansainvälisessä kaupassa on huono, ja se on Trumpin mukaan osittain WTO:n syytä.

Uutissivusto Axios kertoi lähteisiinsä vedoten jo kesäkuussa, että Trump harkitsee eroa WTO:sta. Trump sanoi sivuston mukaan, että muu maailma huijaa Yhdysvaltoja WTO:ssa. Valtiovarainministeri Steven Mnuchin kiisti Trumpin tuolloin puheet.

Yhdysvallat on kritisoinut WTO:n riidansovitteluelintä toimimattomaksi ja vaatinut järjestöön pikaisia muutoksia.

Yhdysvaltojen ero WTO:sta olisi suuri uhka maailmantaloudelle. Se horjuttaisi kansainvälistä kauppaa enemmän kuin USA:n ja Kiinan toisilleen asettamat vastatullit.

"Lähes yhtä paha kuin Kiina"

Aiemmin torstaina Trump hylkäsi EU:n alustavan tarjouksen USA:lle autotullien poistamisesta "liian huonona".

Ehdotuksesta ilmoitti EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström.

Trump sanoi, että EU:n tarjous "ei ollut riittävän hyvä". Hänen mukaansa EU-markkinoilla ostetaan lähinnä Euroopassa valmistettuja autoja, ei amerikkalaisia.

– Euroopan unioni on lähes yhtä paha kuin Kiina, ainoastaan pienempi, Trump sanoi Bloombergille.