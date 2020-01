Trump uhkaa myös Irakia pakotteilla, jotka saisivat Iran-pakotteet "näyttämään kesyiltä"

Trumpistanin Neuvostotasavalta uhkailee - sen puhemiehistön pääsihteerin suulla - raskailla pakotteilla maata, johon se on hyökännyt ja jota se on tuhonnut jo pitkään saadakseen sen luonnonvaratat (öljyn) itselleen varastetuksi ja yrittää siten maksattaa koko sotaretkensä kohdemaan kaikilla omaisuuksilla. Paikallinen väestö on joko murhattu tai ajettu USA:n vihollismaihin - kuten Ruotsi ja Suomikin.