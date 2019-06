Trump tviittasi lentokoneesta Lontoon pormestarin olevan "jääkylmä häviäjä" ja ylisti brexit-myönteisiä pääministeriehdokkaita

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapui valtiovierailulle Britanniaan värikkäästi. Trumpin käyttämä Air Force One -lentokone laskeutui suomalaisten halpalennoista muistamalle Stanstedin lentokentälle Lontooseen lähes tarkalleen kello 11 aamupäivällä.

Kentällä Trumpeja vastassa oli ulkoministeri Jeremy Hunt, joka on mukana Brittien kiihtyvässä pääministerikilvassa. Trump keskusteli Huntin kanssa kentällä yli minuutin ajan ja taputteli tätä muutamaan otteeseen selkään.

Kentällä Trumpit vaihtoivat helikopteriin, jolla matka jatkui kohti Buckinghamin palatsin tervetuloseremoniaa.

Ennen saapumistaan Britanniaan Trump ehti nöyryyttää maan väistyvää pääministeriä Theresa Maytä kohua herättäneillä lausunnoillaan. Mayn on määrä erota tehtävästään Trumpin vierailun jälkeen ensi perjantaina. Trump ennätti ennen vierailuaan ylistää tiukoista brexit-kannoistaan tunnettua entistä ulkoministeriä Boris Johnsonia, jota hän kertoi kannattavansa Mayn seuraajaksi.

Tavallisesti diplomatiaan ei kuulu puuttuminen toisten valtioiden poliittiseen päätöksentekoon.

Trump sanoi lisäksi Sunday Times -lehdelle antamassaan haastattelussa, että Britannian seuraavan pääministerin pitäisi lähettää EU-neuvotteluihin Nigel Farage, jonka tänä keväänä perustama Brexit-puolue voitti maan eurovaalit toukokuussa. Trumpin mukaan Faragella olisi "paljon annettavaa" ja Britannia teki virheen jättäessään lähettämättä Faragen neuvotteluihin Brysseliin EU-vaalivoiton jälkeen.

Trump on tuonut vahvasti kantansa siitä, että Britannian pitäisi hylätä EU tämän vuoden aikana ja ilmaissut, että Britannian pitäisi jättää EU lokakuun loppuun mennessä, oli sopimus syntynyt tai ei. Samaa on ajanut muun muassa Boris Johnson, jota Trump ylisti The Sun -lehden haastattelussa viime viikolla.

Trumpin puuttuminen brittien sisäpolitiikkaan kirvoitti kritiikkiä. Muun muassa työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on kieltäytynyt kutsusta Buckinghamin palatsin juhlaillalliselle.

– Presidentti Trumpin yritys päättää, kenestä tulee Britannian seuraava pääministeri on täysin sopimaton keino puuttua maamme demokratiaan, Corbyn sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kohu ei kuitenkaan jäänyt tähän. Alle puoli tuntia ennen kuin Air force One -lentokone laskeutui, Trump tviittasi kärkkään viestin Lontoon pormestarille Sadiq Khanille. Liberaalipoliitikko on ensimmäinen muslimi Lontoon miljoonakaupungin johdossa ja ollut ennenkin sanasodassa Trumpin kanssa. Trump arvosteli Khania muun muassa Lontoon vuoden 2017 terrori-iskun yhteydessä.

Maanantaisessa tviitissään Trump muun muassa totesi Khanin olleen ilkeä vierailevaa Yhdysvaltojen presidenttiä eli häntä itseään kohtaan. Trump jatkoi sättimistä kuvailemalla Khania "jääkylmäksi häviäjäksi", jonka pitäisi keskittyä Trumpin sijasta Lontoon rikollisuuteen. Seuraavassa tviitissään Trump jatkoi toteamalla, että Khan muistuttaa häntä New Yorkin pormestarista Bill de Blasiosta, jota hän kuvaili "typeräksi" ja "epäpäteväksi".

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!