Trump tuomitsi hyökkäysyritykset Pencen tviittiä lainaamalla

Presidentti Donald Trump on tviitannut olevansa "koko sydämestään samaa mieltä" varapresidentti Mike Pencen kanssa siitä, että hyökkäysyritykset entistä presidenttiä Barack Obamaa, demokraattipoliitikko Hillary Clintonia ja uutiskanava CNN:ää kohtaan ovat pelkurimaisia.

Omaa kannanottoaan Trump ei ole toistaiseksi julkaissut, vaan hän jakoi Pencen tviitin.

Obamalle ja Clintonille on lähetetty mahdollisia räjähteitä, kertoi Yhdysvaltain salainen palvelu aiemmin. Uutiskanava CNN:n New Yorkin -toimitus evakuoitiin aiemmin tänään epäilyttävän paketin takia. Paketti on nyt poistettu rakennuksesta.

Miljardööri George Sorosin kodista New Yorkista löydettiin maanantaina räjähde.