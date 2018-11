"He eivät pääse maahamme", Trump sanoi 1 600 kilometrin päässä olevasta siirtolaiskulkueesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on valjastanut Keski-Amerikan jokavuotisen siirtolaiskulkueen vaaliaseekseen. Yhdysvaltojen kongressivaalit eli niin sanotut välivaalit ovat ensi viikon tiistaina.

Vielä alkuviikosta Trump oli lähettämässä Meksikon rajalle 5 200 sotilasta, mutta sanoi keskiviikkona, että sotilaita voidaan lähettää jopa 15 000, kirjoittaa The Guardian.

– Kukaan ei pääse sisään. Me emme salli ihmisten tuloa. He eivät tule maahamme, Trump sanoi keskiviikkona Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Hidas eteneminen

Keski-Amerikan maista lähteneessä siirtolaiskulkueessa on Reutersin mukaan noin 3 000 ihmistä. He lähtivät liikkeelle lokakuun puolivälissä Hondurasista ja ovat edenneet noin 400 kilometriä Meksikoon. Heillä on vielä noin 1 600 kilometrin matka taitettavanaan Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle.

– He ovat nopeita. He yrittävät päästä eteenpäin kaikilla keinoilla. He yrittävät matkustaa junalla, rekka-autoilla ja busseilla, Trump maalaili.

Ennen Trumpin kommentteja Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis vastasi kritiikkiin, jonka mukaan olemattomaan uhkaan varautuminen ja puhe sotilaista on poliittista silmänlumetta. Hän sanoi Reutersin mukaan, että sotilaallinen tuki perustuu rajavalvonnan tarpeisiin.

15 000 sotilasta on suunnilleen sama määrä, mikä Yhdysvalloilla on sotilaita Afganistanissa. Irakissa amerikkalaissotilaita on määrästä kolmasosa.

Yhdysvaltoihin pyrkivän jokavuotisen siirtolaiskulkueen jäseniä saapui tiistaina Meksikon Juchitaniin. Yhdysvallat valmistautuu heidän saapumiseensa lähettämällä rajalle sotilaita.

"Autamme toinen toisemme rajan yli"

Siirtolaiskulkueessa on El Salvadorista, Guatemalasta ja Hondurasista lähteneitä miehiä, naisia ja lapsia, jotka pakenevat kotimaansa köyhyyttä ja väkivaltaa. He liikkuvat joukkona, jotta siirtyminen vaarallisella reitillä olisi turvallisempaa.

Uutiset Trumpin varustautumisesta tavoittivat myös kulkueen osallistujat.

– Se pelottaa meitä vähän. Mutta koska meitä on suuri joukko ihmisiä yhdessä, voimme auttaa toisiamme rajan yli, sanoi elsalvadorilainen Jose Machado Reutersille.