Trump tapasi Lontoossa brexit-Faragen – "Hän todella uskoo brexitiin"

Britannian Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Lontoossa tiistaina.

Farage oli yksi näkyvimpiä brexit-kampanjoijia ennen kansanäänestystä Britannian EU-erosta vuonna 2016. Farage perusti tänä keväänä uuden puolueen, joka ajaa kovaa eroa EU:sta ja joka sai lähes kolmanneksen brittien äänistä europarlamenttivaaleissa.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Farage kertoi tiistaina tapaamisesta Twitterissä.

Good meeting with President Trump – he really believes in Brexit and is loving his trip to London.