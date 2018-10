Trump: Saudi-Arabialta "huonoin peittely-yritys koskaan" sauditoimittajan surmassa

Yhdysvallat peruu viisumeja saudiarabialaisilta, joiden se uskoo olleen osallisena Jamal Khashoggin surmassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Saudi-Arabian viranomaiset syyllistyivät "huonoimpaan peittely-yritykseen koskaan" surmatun sauditoimittaja Jamal Khashoggin tapauksessa.

Trump puhui asiasta tiistaina paikallista aikaa. Trumpin mukaan Khashoggin surma ja sitä seurannut peittely oli Saudi-Arabialta "täydellinen fiasko".

– Teloitusta tai peittelyä ei olisi pitänyt olla, koska niiden ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, Trump sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trump kertoi puhuneensa maanantaina Saudi-Arabian tosiasiallisen johtajan, kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa, joka kielsi osallisuutensa Khashoggin surmaan.

Aiemmin Trump sanoi, että Saudi-Arabia on hoitanut huonosti Khashoggin tapauksen.

Yhdysvalloissa asuva Khashoggi tunnettiin Saudi-Arabian hallinnon arvostelijana ja amerikkalaislehti Washington Postin kolumnistina.

Trump on viime päivinä uhannut Saudi-Arabiaa "hyvin vakavilla" seurauksilla ja maininnut mahdolliset taloudelliset pakotteet maata vastaan. Hän on myös esittänyt sovinnollisiksi katsottuja kommentteja siitä, miten Saudi-Arabia on Yhdysvaltain liittolainen Irania ja islamistisia taistelijoita vastaan. Trump on myös muistuttanut, että Saudi-Arabia ostaa Yhdysvalloilta suuren määrän aseita.

Yhdysvallat peruu viisumeja saudiarabialaisilta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi aiemmin tiistaina, että Turkilla on todisteita siitä, että Khashoggin surmaamista Istanbulissa sijaitsevassa konsulaatissa suunniteltiin päiviä etukäteen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi, että Yhdysvallat on tunnistanut joitakin Saudi-Arabian hallinnon virkamiehiä ja turvallisuusviranomaisia, joiden se uskoo olleen osallisena Khashoggin surmassa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö peruu viisumin tai vie mahdollisuuden hakea sitä 21 saudiarabialaiselta. Ministeriön mukaan suurimmalla osalla tästä joukosta oli Yhdysvaltain viisumi.

– Nämä rangaistukset eivät ole viimeinen sana Yhdysvalloilta tässä tapauksessa, Pompeo sanoi Reutersin mukaan.

– Kumpikaan meistä, presidentti ja minä, emme ole tyytyväisiä tähän tilanteeseen.