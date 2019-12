Trump sai virkasyytteen – Republikaaniedustaja: "Pontius Pilatus antoi Jeesukselle enemmän oikeuksia, kuin demokraatit ovat antaneet Trumpille"

Oikeudenkäynti järjestetään senaatissa, mutta ajankohta on vielä avoin.

Yhdysvalloissa edustajainhuone hyväksyi odotetusti virkasyytteen presidentti Donald Trumpia vastaan.

Syytteen ensimmäinen kohta koskee vallan väärinkäyttöä ja toinen kongressin toiminnan estämistä. Kymmentuntisen keskustelun jälkeen ensimmäinen kohta meni demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa läpi äänin 230–197 ja toinen kohta äänin 229–198.

Trumpin katsotaan painostaneen Ukrainan johtoa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Joe Bidenia. Häntä syytetään myös kongressin työn estämisestä virkarikostutkinnan aikana.

Michiganissa kampanjoinut Trump sanoi demokraattien olevan "vihan syövyttämiä".

– Demokraatit tekevät selväksi syvän vihansa ja halveksuntansa amerikkalaisia äänestäjiä kohtaan. He ovat yrittäneet saada minut virkasyytteeseen siitä lähtien kun nousin presidentiksi, jo ennen kuin asetuin ehdolle, Trump sanoi vaalitilaisuudessa tuhansien kannattajiensa edessä.

Virkasyytteen hyväksymisen jälkeen Trump tviittasi useita kymmeniä itseään puolustavia ja demokraatteja mollaavia puheenvuoroja sekä itseltään että liittolaisiltaan.

Oikeudenkäynnistä kiistaa

Seuraavaksi syytteestä järjestetään oikeudenkäynti kongressin ylähuoneessa eli senaatissa. Senaatissa Trumpin republikaaneilla on enemmistö, joten syytteen odotetaan kaatuvan.

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaani Mitch McConnell haukkui jo virkasyytteen pystyyn ja sanoi, että senaatin tehtävä on korjata asia.

– Tämä on hätiköidyin, vähiten perusteellinen ja epäreiluin virkasyyte lähihistoriassa. Senaatin velvollisuus on selvä, ja me täytämme sen, McConnell sanoi.

Aiemmin oikeudenkäynti on aloitettu kahdesta presidentistä, Andrew Johnsonista vuonna 1868 ja Bill Clintonista vuonna 1998. Kumpikin sai lopulta jatkaa tehtävässään.

Vielä ei ole varmaa, milloin oikeudenkäynti päästään aloittamaan. Edustajainhuoneen äänestyksen jälkeen puhemies Nancy Pelosi sanoi, ettei aio vielä siirtää syytettä senaatin käsittelyyn.

Demokraatit haluaisivat kuulla useita Trumpin hallinnon edustajia todistajina oikeudenkäynnissä. Puolueilla on kiistaa myös muista oikeudenkäynnin järjestelyistä.

Aiemmin on arvioitu, että oikeudenkäynti voisi alkaa aikaisintaan tammikuun toisella viikolla. Trump on painostanut republikaaniliittolaisiaan järjestämään oikeudenkäynnin nopeasti, jotta syyte saataisiin kaadettua mahdollisimman pian.

"Trump uhka kansalliselle turvallisuudelle"

Keskustelu edustajainhuoneessa oli jälleen värikästä. Georgian osavaltion republikaaniedustaja Barry Loudermilk sanoi, että Jeesustakin kohdeltiin paremmin ennen ristiinnaulitsemista kuin Trumpia nyt.

– Pontius Pilatus antoi Jeesukselle mahdollisuuden kohdata syyttäjänsä. Senkin valeoikeudenkäynnin aikana Pontius Pilatus antoi Jeesukselle enemmän oikeuksia, kuin demokraatit ovat antaneet Trumpille, Loudermilk sanoi.

Demokraatit huomauttivat, että presidentille oli annettu mahdollisuus todistaa oikeusvaliokunnan edessä, mistä tämä kieltäytyi.

– On traagista, että presidentin holtiton toiminta tekee virkarikossyytteen välttämättömäksi. Hän ei antanut meille muuta vaihtoehtoa. Presidentti on jatkuva uhka kansalliselle turvallisuudelle ja vaaliemme eheydelle, puhemies Pelosi sanoi.