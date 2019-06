Trump saapuu Britanniaan – nöyryytti Theresa Maytä jo ennen tapaamista ja ylisti brexitiä kannattavia ehdokkaita

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lentokoneen on määrä laskeutua Lontooseen tänään. Britannian pääministeri Theresa May eroaa tehtävästään Trumpin vierailun jälkeen ensi perjantaina. Tapaamisen pelätään nöyryyttävän brexit-pyrkimyksissään epäonnistunutta Maytä entisestään.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu kohun saattelemana valtiovierailulle Iso-Britanniaan tänään maanantaina. Trumpin koneen on määrä saapua Stanstedin lentokentälle Lontooseen kello yhdeksältä aamulla paikallista aikaan. Trumpin ja hänen kanssaan matkustavan Melania-vaimon ottaa vastaan Buckinghamin palatsissa kuningatar Elisabet.

Trumpin vierailu Britanniassa kestää keskiviikkoon saakka. Kolmen päivän aikana Trump tapaa useita kuninkaallisen perheen jäseniä, sillä luvassa on muun muassa teehetki prinssi Charlesin kanssa.

Vierailun ohjelmaan kuuluu kierros Westminster Abbeyn kirkossa, jossa Englannin kuninkaallisia on kruunattu jo yli tuhannen vuoden ajan. Lisäksi Trump osallistuu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa keskiviikkona ja vierailee Irlannissa. Britanniasta Trumpin matka jatkuu Ranskaan.

Vierailun kohutuin kohtaaminen lienee Trumpin ja pääministerin tehtävästään perjantaina eroavan Theresa Mayn tapaaminen tiistaina. Tapaamista varjostaa se, että Trump on ehtinyt nöyryyttää Maytä kohua herättäneillä lausunnoillaan jo ennen saapumistaan Britanniaan. Mayn on määrä erota tehtävästään Trumpin vierailun jälkeen ensi perjantaina. Trump ennätti jo kertoa kannattavansa entistä ulkoministeriä Boris Johnsonia hänen seuraajakseen.

Trumpilta tukea EU-kriitikoille

Arvaamattomaksi tiedetty Trump tuo mukanaan Britanniaan joukon vaatimuksia. Trump on jo ylistänyt radikaalimpia Brexit-kannattajia Mayn seuraajiksi ja hänen lähettiläänsä ovat vaatineet briteiltä tiukempaa suhtautumista telealan jättiläistä Huaweita kohtaan.

Trump varoittanee Maytä siitä, että mikäli Britannia sallii Huawein olevan mukana 5G-verkon rakentamisessa, Yhdysvaltojen ja Britannian turvallisuusyhteistyö saattaa kärsiä. Yhdysvallat pitää Huweita uhkana ja pelkää sen mahdollistavan Kiinan vakoilun.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu Britanniaan maanantaina. Trump sai aikaan kohun Brittien pääministeriä Theresa Maytä kritisoivilla lausunnoillaan, joita hän esitti mediassa ennen vierailuaan. KUVA: SARAH SILBIGER / POOL

Trump totesi Sunday Times -lehdelle antamassaan haastattelussa, että Britannian seuraavan pääministerin pitäisi lähettää EU-neuvotteluihin Nigel Farage, jonka tänä keväänä perustama Brexit-puolue voitti maan eurovaalit toukokuussa. Trumpin mukaan Faragella olisi "paljon annettavaa" ja Britannia teki virheen jättäessään lähettämättä Faragen neuvotteluihin Brysseliin EU-vaalivoiton jälkeen.

Trump on tuonut vahvasti kantansa siitä, että Britannian pitäisi hylätä EU tämän vuoden aikana ja ilmaissut, että Britannian pitäisi jättää EU lokakuun loppuun mennessä, oli sopimus syntynyt tai ei. Samaa on ajanut muun muassa Boris Johnson, jota Trump ylisti The Sun -lehden haastattelussa viime viikolla.

Huolimatta Trumpin kohua herättäneistä lausunnoista, May on kommentoinut Britannialla ja Yhdysvalloilla olevan erityinen suhde. Hänen mukaansa tapaaminen tekee mahdolliseksi jo entuudestaan läheisen suhteen vahvistamisen.

Luvassa mittava mielenosoitus

Trump vieraili Britanniassa viimeksi heinäkuussa, jolloin hän kuohutti ryöpyttämällä Mayn Brexit-neuvotteluja liian heikoiksi ja ylistämällä Johnsonia mahtavaksi pääministeriehdokkaaksi.

Brittiviranomaiset ovat huolissaan siitä, että Trump saattaa kasata lisää häpeää Mayn niskaan, joka kamppaili pitkään pitääkseen konservatiivien rivit eheinä, ja joka niin ikään ilmoitti viime kuussa itkien jättävänsä pääministerin pestin. Tapaaminen esimerkiksi Johnsonin tai Faragen kanssa olisi nöyryytys Maylle.

Brittilehtien mukaan Trumpin vastaanotto herättää ristiriitaisia tunteita. Luultavasti Lontoossa häntä on vastassa tuhansia mielenosoittajia. Edellisellä vierailulla arviolta 250 000 ihmistä protestoi Trumpin saapumista vastaan. On odotettavissa, että Trumpin vastustajat nostavat jälleen tiistaina ilmaan valtavan Trumpia esittävän vauvapallon.

Presidentin kiukuttelevana vauvana vaipoissaan esittävä pallo nähtiin Britanniassa jo Trumpin edellisen vierailun yhteydessä. Trumpia pila ei tuolloin vakuuttanut.

Trumpin puuttuminen brittien sisäpolitiikkaan on niin ikään kirvoittanut kritiikkiä. Siitä antoi lausunnon työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn, joka on jo kieltäytynyt kutsusta Buckinghamin palatsin juhlaillalliselle.

– Presidentti Trumpin yritys päättää, kenestä tulee Britannian seuraava pääministeri on täysin sopimaton keino puuttua maamme demokratiaan, Corbyn on todennut uutistoimisto Reutersin mukaan.