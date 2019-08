Trump perui Tanskan-matkansa, koska Tanska ei halua myydä Grönlantia Yhdysvalloille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perui tiistaina syykuun alkuun suunnitellun matkansa Tanskaan sen jälkeen kun Tanskan pääministeri oli kieltäytynyt myymästä Grönlantia Yhdysvalloille.

"Tanska on hyvin erityinen maa missä on loistavia ihmisiä, mutta perustuen pääministeri Mette Frederiksenin kommentteihin, että häntä ei kiinnostaa myydä Grönlantia, perun kahden viikon päähän suunnitellun tapaamisemme myöhäisempään aikaan", Trump kirjoitti Twitterissä.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....