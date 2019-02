Trump nimitti entisen öljylobbarin sisäministeriksi

David Bernhardt teki varaministerinä luonnonvaroista päätöksiä, jotka hyödyttivät teollisuutta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittasi esittävänsä entistä öljylobbaria David Bernhardtia maan uudeksi sisäministeriksi, kertoi Guardian-lehti.

Bernhardt on johtanut ministeriötä jo viime vuoden lopulta, jolloin sisäministeri Ryan Zinke erosi.

Bernhardt on ollut varasisäministerinä. Ympäristöryhmät ovat syyttäneet häntä siitä, että hän on tehnyt järjestään maan luonnonvaroja koskevia päätöksiä, jotka hyödyttävät teollisuutta. Hän on muun muassa johtanut suunnitelmia uhanalaisten eläinten suojelun heikentämisestä.

Edistää öljyn- ja kaasunporausta

Hänen odotetaan jatkavan Trumpin hallinnon toimia öljyn ja kaasunporauksen sekä kaivostoiminnan jatkamiseksi lähellä julkista maata.

Lausunnossaan Bernhardt sanoi, että "otan nöyränä vastaan ministeriön johdon toteuttaakseni tasapainoisen, järkevän presidenttimme vision".

Bernhardtin maine piilossa pysyvänä teknokraattina on täysin vastakkainen hänen edeltäjänsä maineelle. Zinke sai huomiota ratsastaessaan ensimmäisenä virkapäivänään hevosella. Hän sai aikaan uutisotsikoita intressiristiriidoista.

Bernhardt oli säilyttänyt matalan profiilin Trumpin harkitessa häntä ja puolta tusinaa muuta ehdokasta virkaan.

Virkaatekevänä ministerinä hän sai osakseen kritiikkiä viime viikkoina ympäristöryhmiltä, alkuperäiskansan edustajilta ja muilta tahoilta. Hän jatkoi kaasu- ja öljyprojektien valmistelua samaan aikaan kun muut ministeriöt olivat suljettuina Trumpin ja kongressin muurikiistan ajan.

Arizonan demokraattiedustaja Raul Grijalva, joka johtaa edustajainhuoneen luonnonvarakomiteaa, sanoi heidän seuraavan nyt tarkkaan, onko Bernhardtin aiemmilla teollisuussuhteilla vaikutusta hänen poliittisiin päätöksiinsä.

– David Bernhardt käytti suuren osan uraansa lobbaamalla fossiilipolttoaineen ja maatalouden puolesta, ja presidentti asetti hänet vastaamaan entisten asiakkaidensa valvonnasta, mikä on loistava esimerkki siitä, mikä on väärin tässä hallinnossa", Grijalva kirjoitti lausunnossaan.