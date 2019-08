Tanskan pääministerin mukaan Grönlanti ei ole myytävänä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi sunnuntaina, että hän on viime aikoina keskustellut mahdollisuudesta, että Yhdysvallat voisi ostaa Grönlannin Tanskalta.

– Asia tuli esille ja... strategisesti se on mielenkiintoinen, Trump sanoi toimittajille New Jerseyssä ennen nousua Air Force One -lentokoneeseen.

Hänen mukaansa asia ei kuitenkaan ollut kiireellinen.

– Se ei ole ensimmäisenä listalla, voin sanoa sen.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi sunnuntaina, että Grönlanti ei ole myytävänä vieraillessaan tällä maailman suurimmalla saarella.

– Grönlanti ei ole myytävänä. Grönlanti ei ole tanskalainen. Grönlanti kuuluu Grönlannille. Toivon kovasti, että tätä ei ole tarkoitettu vakavasti, hän sanoi sanomalehti Sermitsiaqille vierailunsa aikana.

Trump vierailulle Tanskaan ensi kuussa

Trumpin on määrä vierailla Kööpenhaminassa ensi kuun alussa keskustellakseen arktisesta alueesta Frederiksenin ja Grönlannin pääministerin Kim Kielsenin kanssa. Tanskalle kuuluvalla alueella on laaja autonomia.

Valkoisen talon talousasioiden neuvonantaja Larry Kudlow vahvisti aiemmat mediaraportit, että Trump oli yksityisesti keskustellut ideasta ostaa Grönlanti.

– En halua ennakoida lopputulosta. Sanon vain että presidentti, joka tietää jotain kiinteistöjen ostamisesta, haluaa katsoa Grönlanti-kauppaa, Kudlow sanoi Fox Newsille.

Kudlow sanoi tilanteen olevan "kehittymässä" huomauttaen, että myös presidentti Harry Truman olisi halunnut ostaa Grönlannin.

– Tanska omistaa Grönlannin, Tanska on liittolainen, Grönlanti on strateginen paikka siellä ylhäällä. Ja siellä on paljon arvokkaita mineraaleja, hän jatkoi.

Tanska ja Yhdysvallat solmivat puolustussopimuksen vuonna 1951. Sopimus sallii Yhdysvaltain asevoimien pitää Pohjois-Grönlannissa Thulen sotilastukikohtaa.

Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen Jäämeren välissä sijaitseva Grönlanti on taloudellisesti riippuvainen Tanskasta. Se käsittelee itse omat sisäiset asiansa, mutta Kööpenhamina huolehtii sen ulko- ja puolustuspolitiikasta.