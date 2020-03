Trump kieltää kuukaudeksi matkustamisen Manner-Euroopasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen takia, Suomi kuuluu joukkoon

Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi, mediat kertovat.

Trump sanoi, että rajoitus ei koske Britanniaa. Tämä herätti heti ihmetystä, sillä virus leviää Britanniassa samalla tavalla kuin muissakin Euroopan maissa.

CNN:n mukaan rajoitukset eivät koske koko Eurooppaa vaan vain Schengen-maita, joihin myös Suomi kuuluu.

Maan turvallisuudesta vastaava ministeriö kertoi tiedotteessaan, että rajoitus koskee lähes kaikkia ulkomaalaisia, jotka ovat 14 päivää ennen suunniteltua saapumista oleskelleet joissakin alueen maista.

Finnair kertoo Twitterissä, että se käsittelee ilmoituksen vaikutusta lentoihinsa tänään.

Kiellon on tarkoitus tulla voimaan perjantaina keskiyöllä paikallista aikaa. Ajatus on, että uusia tartuntoja ei pääsisi maahan.

– Kiellämme kaikki matkat Euroopasta Yhdysvaltoihin seuraaville 30 päivälle. Uudet säännöt tulevat voimaan perjantaina keskiyöllä. Näitä rajoituksia mukautetaan olosuhteiden mukaan, presidentti sanoi Valkoisesta talosta.

Hänen mukaansa poikkeuksia on luvassa esimerkiksi yhdysvaltalaisille, joille on suoritettu asianmukaiset seulonnat. CNN kertoo, että tämä koskisi muun muassa myös ihmisiä, joilla on pysyvä oleskelulupa maassa.

Televisioidussa puheessaan Trump vastasi kritiikkiin koronaviruksen leviämisen hoitamisesta. Hänen mukaansa viruksella ei tule olemaan mahdollisuutta.

– Tämä on nykyhistorian aggressiivisin ja kattavin pyrkimys taistella ulkomaista virusta vastaan, presidentti sanoi.

Trump ilmoitti päätöksestään työhuoneessaan Oval Officessa. Maahantulokielto on poikkeuksellisen jyrkkä koronaviruksen vastainen toimi Trumpilta, joka on aiemmin vähätellytkin asiantuntijoiden virusvaroituksia.

Nyt Trump nimitti viruksen etenemistä "hirveäksi infektioksi" ja lisäsi, että amerikkalaisten pitäisi välttää matkustamista, joka ei ole välttämätöntä.

Trumpin päätöksessä voi nähdä poliittista väriä. Hänen mahdollisuutensa tulla valituksi toiselle kaudelle marraskuun presidentinvaaleissa riippuu paljossa koronaviruksen vastaisten toimien onnistumisesta.

Trump on aiemmin pyrkinyt yksiselitteisillä matkustuskielloilla rajoittamaan muun muassa tiettyjen Afrikan maiden ja muslimimaiden kansalaisten tuloa Yhdysvaltoihin.

Esimerkiksi sanomalehti The New York Times huomauttaa, että Trumpin puheessa oli eurooppalaisia ja kiinalaisia koronaviruksen maahan tuomisesta syyttävä sävy.

Trump käytti termiä "ulkomainen virus".

Trump korjaili sanomisiaan Twitterissä

Trumpin puheen mukaan kielto ei koskisi ainoastaan matkustamista vaan kaikkea Euroopasta tulevaa, esimerkiksi kauppaa ja rahtia.

– Keskustelemme kaikesta, joka tulee Euroopasta, hän sanoi.

Myöhemmin presidentti kuitenkin tviittasi, että kielto koskee ihmisiä eikä tuotteita, ja että kielto ei vaikuttaisi kauppaan.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.